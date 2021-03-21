美國與中國高層官員日前在阿拉斯加的會談未見成果，會面氣氛更持續惡劣，打破外界對美國總統拜登上任後，中美關係可能改善的預期。智庫「美國戰略與國際研究中心」（CSIS）高級研究員西格爾（Stephanie Segal）指出，與前總統特朗普時期相比，拜登政府更重視人權，拜登內閣至今亦表現團結，形容中國的日子將更難捱。

中美會談的氣氛由周四雙方官員開場發言起已相當差，美國國務卿布林肯毫不客氣地批評中國人權問題，中共中央政治局委員楊潔篪更連續發言16分鐘數落美國，引發雙方罵戰。拜登在會談結束後隨即讚揚布林肯，稱以他的表現為榮。

對華強硬 免遭共和黨批評親中

美國德州大學奧斯汀分校公共事務學院副教授錢喜娜（Sheena Chestnut Greitens）表示，這次中美會談跟以往最大不同之處，是兩國如此公開地展示雙方分歧，坦言對此感到意外。她認為拜登希望藉會談表達其對華立場已因中國這些年的表現，變得跟他昔日擔任副總統時不同，拜登如今更傾向延續特朗普時期的對華政策。

前總統喬治布殊及奧巴馬時期的白宮中國事務顧問韓磊（Paul Haenle）表示，拜登團隊不願被共和黨人標籤為對華立場模糊，因此加強對華施壓，甚至連作風也變得類似特朗普時期。

德國馬歇爾基金會新興技術研究員戈爾曼（Lindsay Gorman）則稱，中國過去刻意迴避新疆人權及香港民主等問題，美國有需要直接提出，又指中美關係已不可能回到以前。

中國專家：有對話總較沒有好

中國國際關係學會理事高志凱則表示，中國不會在香港、新疆及台灣問題妥協，形容這些議題關乎中國存亡，但認為中美之間有對話總比沒有好。另外儘管中美會談火藥味甚濃，但楊潔篪會後仍然表示雙方進行具建設性的討論，布林肯亦指兩國在伊朗和北韓問題坦誠溝通，部分中國專家指出，這反映會談並非徹底失敗。

英國《金融時報》

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