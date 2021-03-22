澳洲國會周一辯論一項有關譴責中國在新疆「系統性侵犯人權」的動議，有議員表示已有其他國家的議會，把中國對新疆維吾爾人的行徑形容為「種族滅絕」，包括加拿大和荷蘭等。而這項動議獲得澳洲所有主要政黨議員的支持。

執政自由黨議員安德魯斯（Kevin Andrews）形容，「新疆發生了世界上最嚴重、最有系統的侵犯人權事件」，還指控當地的大規模拘留營及強迫勞動，正是荷蘭國會、加拿大國會、英國上議院、以及美國前任與現任國務卿蓬佩奧和布林肯，皆作出譴責的原因。

安德魯斯補充指，有很多人表示或質疑中共做法已違反了1948年的聯合國《防止及懲治滅絕種族罪公約》。其動議呼籲澳洲立法對抗現代奴隸制，並辨別出有使用強迫勞工的供應鏈。

居澳維吾爾人聞同胞「失蹤」 生死未卜

悉尼西部韋里瓦（Werriwa）的工黨議員史丹利（Anne Stanley）指出，在3,000名居澳維吾爾人當中，很多人住在她的選區，他們都感到絕望和焦慮。她說：「大多數居澳維吾爾人都有認識的人失蹤或多年沒有消息，不知道是生是死。」

澳洲港人組織聯合維吾爾族人、緬甸人和泰國人共35個組織，周一於《澳洲人報》登報，促請澳洲當局盡快就《馬格尼茨基人權法案》立法，加強打擊侵犯人權的人，令干犯者的家人及組織均會受到制裁。

路透社

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