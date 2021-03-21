緬甸軍方持續血腥鎮壓反政變示威，截至周日累積約250人死亡，手段亦越趨殘暴。居民指軍方前天（周六）在仰光東部塔克塔（Thaketa）一邊指罵市民，一邊開槍近10分鐘之久，15歲少年昂岡泰（Aung Kaung Htet）臉部中槍死亡。緬甸中部城鎮木各具（Pakokku）有婦女聞槍聲走出家門查看，卻被警員和士兵當成示威者帶走毒打，翌日死亡，遺下3名子女。

各城市每天繼續有居民上街抗爭，仰光塔克塔區周六有軍人向示威者開槍，目擊者指當時有警員及士兵衝進區內，襲擊本來正在自行散去的示威者，而且開槍近10分鐘。

鄰居透露昂岡泰自政變後多次參與示威，每逢住所附近有行動他也會加入。周六下午約3時昂岡泰和其他示威者撤退之際，士兵和警員以實彈射擊他們，子彈擊中他的臉再從頸部飛出，送院搶救後返魂乏術。

仰光市中心附近的淡汶（Tamwe）周六亦有士兵開槍，28歲男子岱邊索（Ko Thet Paing Soe）頭部中槍，隨即由其他人以紙皮臨時搭成擔架抬走送院，不久後證實死亡。岱邊索家人恐當局帶走屍體，只好草草為他舉行喪禮。

哨兵圖上前救中槍手足 同被射殺

仰光西北部工業區萊達雅（Hlaing Tharyar）近日戒嚴，當地居民覺茲瓦（Ko Kyaw Zwa）和苗敏昂（Ko Myo Myint Aung）早前加入街坊自組的「哨兵」團，在晚間留意軍人及黑社會動向，保護居民。然而軍方及警員周五晚約10時半闖入萊達雅區開槍，覺茲瓦頭部中槍，苗敏昂衝前欲救人時同樣中槍，兩人最終喪命。

苗敏昂家人指子彈由其腋下進入身體，再穿過肺部和心臟。軍方電視台稱，軍警當晚開槍是要阻嚇襲擊軍警的人。

遺體臉有瘀傷疑遭虐打

木各具周五晚亦有示威，軍警開槍鎮壓期間，39歲的馬拉溫（Daw Malar Win）聽見槍聲出門查看，不料這時清場的軍警掩至，馬拉溫也被當成示威者被拘。目擊者形容馬拉溫一直只是旁觀，「士兵到來時她跑不了，只好挨打。她跪地懇求士兵不要拘捕她」，但士兵沒有理會，照樣痛打她的腿再帶走。

家人翌日上午收到警方通知領回馬拉溫的遺體，協助馬拉溫一家的學生透露遺體臉部有瘀傷，估計她被拘留時曾受虐待。

聯合國秘書長古特雷斯周六再次譴責緬甸軍方暴行，批評是一再無視安理會要求持續侵犯人權，亦拒絕讓緬甸回歸民主。古特雷斯指國際社會急需團結果斷行動。印尼總統佐科維多多及馬來西亞首相穆希丁促請東盟召開緊急會議，討論緬甸局勢。

緬甸The Irrawaddy

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