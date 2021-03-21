一名涉嫌洗黑錢北韓男子周六已被引渡到美國。這宗引渡案成為北韓與馬來西亞斷交的導火線。

美聯社取得文件顯示，文哲明（Mun Chol Myong，音譯）周六被華盛頓聯邦調查局（FBI）拘留。美國司法部拒絕置評。

50來歲的文哲明與家人旅居馬來西亞十年。FBI稱他是犯罪集團首腦，組織涉向北韓供應禁運品，並透過設在新加坡公司洗錢，面臨四項洗錢罪和兩項串謀洗錢罪。馬來西亞前年5月應美國要求將他拘捕，並批准引渡，文哲明為爭取撤銷引渡令而打官司，指引渡要求帶有政治動機，美國旨在迫北韓放棄核計劃，擔心在美國會受到不公平審訊。馬來西亞最高法院本月初裁定文哲明敗訴，令他成為首名被引渡到美國的北韓人。

北韓政府不滿馬來西亞將文哲明引渡到美國，「屈服於美國壓力」，「針對和敵視」北韓，故決定與馬來西亞斷交。

美聯社

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