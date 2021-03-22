美國總統拜登在競選時獲得眾多科網巨企和華爾街大企業的資金支持，拜登核心圈子的多名幕僚也被揭跟這些財團的關係密切，進入白宮前賺取報酬往往數以百萬美元計，合作過的企業包括微軟、Google母公司Alphabet及Facebook等，而且這些幕僚均是毋須經過參議院表決確認。其中，國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）本身持有巨額科企股票，卻負責處理有可能影響科企股價的微軟遭入侵的事件。

美國CNBC上周五向白宮索取資料，白宮前日凌晨提供有關官員的申報，涉及官員包括白宮幕僚長克萊恩（Ron Klain）、白宮副幕僚長狄龍（Jen O’Malley Dillon）、總統高級顧問多尼倫（Mike Donilon）及國家經濟委員會主席迪斯（Brian Deese）等。有關申報顯示，拜登的這班幕僚與商界有深厚關係，且較公眾過往所知的賺得更多。

更重要是，上述職位均由總統直接任命，毋須經參議院確認，而他們大部份人均與前總統奧巴馬班子有關。白宮發言人拒絕對CNBC的報道置評。

以下為拜登主要幕僚的財政申報資料：

白宮幕僚長克萊恩（Ron Klain）

在加入白宮前，他是風險投資公司Revolution的高管，年薪為180萬美元（1404萬港元），他於2005年開始在公司工作。

白宮副幕僚長狄龍（Jen O’Malley Dillon）

曾負責拜登競選活動的狄龍，是諮詢公司Precision Strategies的共同創辦人之一，而公司一眾創辦人被視為奧巴馬2012年連任的功臣。狄龍任職期間，公司客戶包括由微軟創辦人蓋茨創立的風險投資公司Gates Ventures；亦曾為Facebook創辦人朱克伯格夫婦的慈善計劃「Chan Zuckerberg Initiative」任顧問。聘用過她公司諮詢的企業，還包括通用電氣及Lyft。而她在公司獲得的報酬和遣散費超過42萬美元（327.6萬港元）。

國家經濟委員會主席迪斯（Brian Deese）

迪斯曾是全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）的可持續投資部門的全球負責人，他申報在貝萊德獲超過230萬美元（1,794萬港元）薪酬及花紅。根據其申報，透過貝萊德的限制性股票計劃，迪斯有可能再多獲240萬美元（1,872萬港元）。

國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）

根據美國聯邦政府道德辦公室（Office of Government Ethics）的申報，沙利文是諮詢公司Macro Advisory Partners的高級合伙人，由2017年至去年為止都是微軟的顧問委員會成員，職責是「就主要政策發展為微軟主席作出建議」。申報顯示，他在Macro Advisory Partners獲得顧問費13.5萬美元（105.3萬港元），而在微軟的顧問費為4.5萬美元（35.1萬港元）。

今年1月微軟電郵軟件Exchange發生黑客攻擊後，沙利文負責監管各機構之間的回應。根據文件，他持有價值5萬至10萬美元（39萬至78萬港元）的微軟及Alphabet股票，同時持有價值1.5萬至5萬美元（11.7萬至39萬港元）的Facebook股票。而華府對黑客事件的處理高調與否，將有可能影響相關科企的股票價格。

總統高級顧問多尼倫（Mike Donilon）

他曾任傳媒諮詢公司MCD Strategies的管理層，申報顯示，他加入白宮前的收入超過400萬美元（3,120萬港元），其客戶包括拜登的競爭團隊以及民主黨全國代表大會委員會（Democratic National Convention Committee）。

白宮疫情協調官齊安茲（Jeff Zients）

他曾任華爾街投行Cranemere的行政總裁，年薪及花紅共160萬美元（1,248萬港元）。他同時是Facebook董事會成員，申報顯示他收入逾33萬美元（254.7萬港元）。

美國CNBC電視台／路透社

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