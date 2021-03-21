美國國防部長奧斯汀周日突然造訪阿富汗首都喀布爾（Kabul），會晤阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）。目前華府正在檢視當地的和平進程及美國撤軍計劃，奧斯汀表示，拜登政府希望看到美國最長戰爭「有責任地結束」。

奧斯汀（Lloyd Austin）在Twitter發文指出，這是自己被任命國防部長以來首度出訪阿富汗，他是前來「聆聽和學習」。

奧斯汀與加尼會晤後，阿富汗總統府發表聲明，共同譴責阿富汗暴力事件增加的趨勢，但沒有提5月1日美軍撤走期限。美國傳媒報道，奧斯汀在喀布爾與加尼等阿富汗政府高級官員舉行了會談，表示期望通過談判方式結束阿富汗戰爭。

美國上屆政府2020年2月在多哈與阿富汗塔利班達成協議，在2021年5月1日之前從阿富汗撤出所有美軍。美國總統拜登（Joe Biden）上周向美國廣播公司新聞網（ABC News）表示，5月1日的撤軍限期將難以達成，但也不會遲太多。

塔利班則在上周五指出，他們希望看到和平進程加快腳步，但也警告華府，美軍不要在議定的撤離日期之後仍持續駐紮阿富汗。

美聯社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！