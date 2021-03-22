歐盟周一宣佈，就中國侵犯新疆維吾爾人的人權作出制裁，分別有4名中國官員與1個實體被實施旅遊禁令與凍結資產。

歐盟對4名中國官員與1個實體實施旅遊禁令與凍結資產等制裁，被制裁人士分別為前政法委書記朱海侖，新疆維吾爾自治區黨委常委王明山，新疆生產建設兵團政委、中國新建集團公司董事長王君正，及新疆維吾爾自治區公安廳廳長陳明國，至於被制裁的實體則為新疆生產建設兵團公安局。

德新社周一較早時間引述歐盟消息人士指出，歐盟外長會議已達成協議，歐盟會就中國侵犯新疆維吾爾人的人權制裁中國。

六四後首次

這是歐盟自1989年天安門事件對中國實施武器禁運以來，首次針對中國實施制裁。中國目前是歐盟的第二大貿易夥伴，去年12月底雙方才達成中歐投資協定。分析指，歐盟這次決定也表明，在謀求深化經濟聯繫的同時，仍準備在人權和其他問題上與中國對抗。

中國駐歐盟大使張明上周二對歐盟可能實施制裁深表關注，他表示：「我們反對干涉他國內政、反對制裁及反對毫無根據的指責。」他補充指中方希望的是對話不是對抗，敦促歐盟三思而後行。中國外交部也曾警告北京會強硬回應任何制裁。

周一的歐盟外長會議上，同時通過對緬甸及俄羅斯等涉及侵犯人權的人士實施制裁。

路透社／法新社／德新社／《蘋果》資料室

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