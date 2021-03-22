日本起訴兩名助戈恩潛逃的美國人

日產汽車前董事長戈恩（Carlos Ghosn）2019年涉嫌犯下金融罪行，在兩名美國人幫助下由日本潛逃回祖家黎巴嫩。兩名美國人早前被引渡到日本，東京檢察官周一正式起訴他們協助疑犯潛逃。

二人分別是前美國特種部隊「綠扁帽」成員泰勒（Michael Taylor）及其兒子彼得（Peter Taylor）當年協助戈恩在保釋期間潛逃，據悉二人及同行一名黎巴嫩人，協助戈恩匿藏到樂器箱內，再乘飛機逃出日本。

他們去年於美國被捕，日本政府申請引渡後，經法院審訊決定將二人移交給日本。不過，由於黎巴嫩跟日本之間沒有引渡條例，戈恩目前仍然在逃，他曾聲稱在日本從未獲得公平審訊。

北韓外務省譴責西方踐踏人權

北韓外務省周日發表三篇文章，批評西方國家踐踏人權的行為，才是國際社會應該立即糾正的問題，更形容這些國家的民眾時刻都是「各種槍械和凶器的犧牲品」，暴力集團控制整個社會，女性亦遭受歧視和性暴力。

這三篇文章分別為「黑白顛倒的極致」、「西方國家應立即停止種族歧視」及「人權侵犯者賊喊捉賊」，文章也指出西方國家在種族歧視越來越嚴重之際，同時高呼「擁護人權」去肆意顛覆別國政權，將人權問題政治化，明顯是雙重標準。

南韓防長示意或加強跟日本軍事合作

南韓防長徐旭早前跟美國高層官員進行「2+2」會談，他表示未來可能會加強跟競爭對手日本加強軍事合作，由於雙方均是美國盟友，又致力於維持地區安全，例如一起應對北韓威脅。

徐旭接受電視訪問時直言：「保護朝鮮半島重點是韓美同盟，但我們認為韓日安全合作是寶貴資產。」他補充南韓和日本的確存在一些歷史問題，但在防衞合作上，韓日關係是必須的，未來會開展軍事會談及互相合作。

法新社/韓聯社/彭博社

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