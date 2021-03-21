旅遊業是佛羅里達州第一產業，前年為當地帶來910億美元（7,098億港元）收入；大學生以往春假經常南下佛州享受陽光與海灘，但去年武漢肺炎疫情下的封鎖措施重挫旅遊業。當地經濟學家認為，旅遊業或需時三年才能反彈，但佛州旅遊局盼能快過預期。

力推本地遊自救

佛州去年遊客量大跌34％，是自2010年以來最低，邁阿密旅遊官員透露，去年短短三個月損失數十億美元，旅遊部門最近花費500萬美元（3,900萬港元），進行20年來最大型全國廣告宣傳。

佛州旅遊局主席達娜．楊表示，旅遊業是佛州第一大經濟推動力，對經濟復蘇十分重要。局方去年成功以本地旅客為目標，推動冬季旅遊計劃，吸引嚴格實行防疫封鎖地區、例如中西部及西岸居民到佛州旅遊，「我們有人們渴望的東西——享受自然和好天氣的機會，並有一點自由的味道」。她又認為，迪士尼、環球影城及樂高等主題樂園，均能在沒有任何重大問題下開放，「我們相信大家今日就能來到佛州，與家人和朋友共度美好時光」。

然而更具傳染力的變種武肺病毒仍快速傳播，疫苗接種計劃步伐雖然加快，但聯邦衞生官員稱與近日確診病例下降無關。疾控中心總監沃倫斯基稱，確診數字激增大部份與假期和旅遊有關，要盡力擺脫這種情況，故繼續不鼓勵無必要外遊。

美聯社/美國WPTV電視台