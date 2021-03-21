歐美的武漢肺炎疫苗接種如火如荼，多國亦開始規劃逐步重開旅遊業，然而經過疫情和封關洗禮，各地旅遊業料難復舊觀，估計鬧市酒店需求會偏低，機票價格將較以往昂貴，酒店、郵輪以至景點等預料會引入更多「免接觸」的新科技，減少人與人之間的接觸。

社交距離等基本措施相信仍維持

全球旅遊業在疫情爆發後近乎停頓，隨着疫苗接種率提高，專家對重啟旅遊業變得審慎樂觀。美國疾控中心總監沃倫斯基（Rochelle Walensky）周四透露，團隊正研究針對已接種疫苗人士提出新的旅遊指引，預計很快有公佈。

然而由於各地疫情仍然嚴重，例如疫苗接種率最高的以色列，上周仍然每天錄得千多宗新增感染個案，預計即使人們可再次旅遊，戴口罩、社交距離等基本措施仍會維持。

雖然世衞表明反對，但估計各國打算推出「疫苗護照」或類似政策，只限已接種指定疫苗並對武肺病毒測試呈陰性的旅客入境。各地對疫苗的限制亦可能有別，意味將來旅客在規劃目的地前，需先花時間「做功課」了解最新管制及許可。

手機check in取代前枱 自助餐或減少

社交距離措施預料會改變不少旅遊體驗，例如酒店業界在疫情下引入手機登記入住及查詢功能等，取代不少前枱工作，預計這些免接觸式科技會繼續應用。多次爆發群組感染的郵輪亦預料更廣泛使用面容識別技術，而提供自助餐的餐廳或會減少，改以放題形式送上食物。

旅客本身對不同旅遊產品的需求預計亦會隨疫情改變，例如住宿方面可能會較傾向入住沒有前枱、沒有大堂的民宿，以減少與人接觸。傳統酒店則要待旅客信心逐漸恢復，入住率才可望回升，因此酒店房租或會下調，尤以市中心的酒店最明顯。至於過去大行其道的商務旅遊預計減少，部份商務會議相信會被視像會議取代。

美國康乃爾大學酒店管理學教授安德森（Christopher Anderson）形容，過往被視為另類的住宿模式將成為未來的曙光，即使人們日後完成接種疫苗，亦可能會繼續尋求更新鮮的住宿體驗，而非傳統入住酒店。

旅業套票更具彈性 機票料因需求價格大升

另外由於各地政府經常更改防疫措施，估計未來旅遊套票、機票酒店預訂等會更具彈性。現時美國主要航空公司已修改政策，容許大部份機票持有人免費更改出發時間及目的地，只有票價最低的一款未獲豁免。然而這做法亦降低航空公司營運效率，加上旅客經過一整年疫情後極度渴求旅遊，機票本身需求已極高，在高需求帶動下，預計國際旅遊重開後機票整體價格將上升20%至30%。

美國有線新聞網絡

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！