美國司法部上月起訴3名北韓人，指控他們牽涉網絡盜竊罪。美國全國廣播公司（NBC）引述華府兩名高級官員消息指，司法部當時曾經把北韓標籤為「犯罪集團」（criminal syndicate），但惹來總統拜登身邊的國安顧問憂慮，擔心惹怒平壤，並就此向司法部投訴。

助理司法部長德默斯（John Demers）在對3名北韓人的起訴書中，除了稱北韓為「犯罪集團」，更指其特工是「世界上最大的銀行搶劫犯」，但這些論調跟拜登政府上台後的言行南轅北轍。

報道指，拜登身邊的國安顧問向司法部反映，這些言論並不是早前高級官員在公開談論北韓時，同意使用的溫和論調。其中一位國家安全委員會的高級官員更「對其言語的選擇不高興」，認為有可能「激怒北韓」。

官員：北韓未挑釁 美方先不惹麻煩

特朗普2017年上任總統後僅一個月，北韓便試射了一枚中程導彈，引起雙方的緊張局勢。拜登上任至今，北韓縱有發表強硬言論，但暫未作出類似發射導彈的挑釁舉動。官員表示，拜登的國安助手期望能維持下去，更有官員透露國家安全委員會的會議中，判斷在北韓沒有挑釁新政府前，美方先「不要惹麻煩」。

白宮透露，拜登政府上月已通過多個外交渠道接觸北韓，但仍未收到回應。一位高級官員指出，聯絡目的只是「減低升級的風險」；另有前官員透露，政府官員私下共識是拜登現時不希望在北韓方針上有「大推進」。

然而報道認為，這同時反映了白宮內部的分歧，由於拜登仍未公開其對北韓的主張，因此究竟應該對北韓採取正面對抗，抑或是無視北韓核威脅，內部在北韓問題上仍然未有共識。

美國全國廣播公司

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