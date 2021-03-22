美國總統拜登上台後的第一次中美高層會談在上周完結，儘管拜登讚揚國務卿布林肯表現，但中方代表前所未有地當面駁斥美方的說法，引起美國國內關注。繼前國務卿蓬佩奧批評美方表現後，《華爾街日報》也有類似看法，形容中方在今次阿拉斯加會談的表現是感受到美方軟弱。文章提醒，倘拜登政府被視為「奧巴馬2.0」，將面臨中國和俄羅斯等「流氓」國家予取予攜。

《華爾街日報》編輯委員會周日發表評論文章，題為《中國對拜登的警告》（China’s Warning to Biden），形容今次會談是美中關係的新現實，中方嘗試對付前美國總統奧巴馬的手法是否同樣適用於拜登。

文中提到，雖然布林肯率先對中國在新疆、香港、台灣等方面提出批評，卻遭到中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪作出長達20分鐘的反駁，大談「中國有中國的民主」，又數算美國的「罪行」，包括「黑人命貴」（Black Lives Matter），並敦促美方應該要改善自己形象。文章形容，中方這些說法正是利用「覺醒美國媒體」（woke U.S. media，即主流自由派媒體）對美國的批評，來攻擊美方談判代表。

更令人頭痛是，布林肯未能即時強硬回應，反而示弱地表示美國「明白自己不完美、會犯錯，但也會修正」。文章形容，布林肯的回應無疑是正確，但也是在面臨外國公開損害美國利益和價值時的不必要解釋。

儘管美方形容今次屬於一次性的會面，但其實也成為了拜登治下美中關係的定調機會。根據消息人士披露，即使在閉門會談時，中方也維持了在記者面前的強硬態度。《華爾街日報》形容，中方的態度是表明了，北京希望華府重回奧巴馬年代對中國的妥協政策，亦即軟弱地反對中國網絡攻擊和竊取知識產權、結束在亞洲組織聯盟抗中，並且停止為中國違反《中英聯合聲明》、威脅武力攻台、大舉把新疆維吾爾人關進「再教育營」等事情作出批評及制裁。

文章續指，就算拜登政府上台的首兩個月展示積極拉攏盟友的姿態，但真正挑戰是如何應付中國、俄羅斯和伊朗。而這三國的強人領袖仍然記得，像拜登一類的自由派國際主義者主政的年代，他們如何予取予攜：俄羅斯吞併克里米亞、入侵烏克蘭東部、繼而在敍利亞擴張勢力；中國在南海大舉填海造地、興建軍事基地、竊取美方機密而毋須面臨後果；伊朗在中東散播恐怖主義，並在跟前國務卿克里簽定核協議時佔盡便宜。

中俄伊三國如今觀察拜登是否「奧巴馬2.0」。華府爭取伊朗重返核協議，已是軟弱的一個訊號；拜登上周指稱普京為「殺人犯」（killer）後，俄羅斯也預期會作出挑戰美國利益的行動作為回應；中國更會是拜登的最大考驗，隨著中國深信自身戰略優勢日益追上美國，楊潔篪上周罕有當面發表強硬言論，就恰恰正如1970年代蘇聯尋求力壓趨於軟弱的美國，而中國如今更是擁有較當年蘇聯更強的經濟力量。

文章特別提到，台灣的未來將是挑戰中最脆弱的一環，除了台灣目前是全球半導體生產的重心，亦因為習近平已經表明收復台灣屬於優先事項，而中國解放軍亦正建立能夠迅速武統台灣的實力，故此美國能否保障台灣安危，將是美國作為各國盟友的關鍵。

文章總結，世界目前正處於危險時刻，世上一眾「流氓」強國正準備測試拜登政府，而上周會談正是警告拜登政府，需要認真正視當前情況。

美國《華爾街日報》

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