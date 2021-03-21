英格蘭西南部布里斯托（Bristol）周日有示威，抗議一條賦予警方更大權力限制示威的法案。示威後來演變成警民衝突。警方指兩名警員重傷送院，一人手臂骨折，另一人肋骨骨折。

數千示威者在市中心參加抗議。他們不理武漢肺炎疫情下的限聚令，亦沒聽警方呼籲參加網上抗議。目擊者指，有示威者向警察投擲炮仗，試圖推翻警車，有警車着火。有人攀爬警局或在警局外牆塗鴉，有警局玻璃窗被打碎。示威者展示「民主變成獨裁的一天」、「我們不會輕易被噤聲」等標語。

警方指入夜後仍有騷亂，呼籲公眾避免到布里特韋爾街 （Bridewell Street）一帶。

夜歸女埃弗拉德（Sarah Everard）本月初步行回家途中遇害，倫敦警方武力驅散悼念埃弗拉德的群眾後，警權問題引起關注，碰巧「警察、罪案、判罪與法庭法案」（Police, Crime, Sentencing and Courts Bill）在悼念活動後兩天在國會審議，令法案成為示威者抗議目標。

法案容許警方以引起嚴重公共秩序混亂、嚴重財產受損或嚴重破壞社區生活為由限制集會，亦可為示威施加諸多限制，如開始及結束時間、聲浪，而限制甚至適用於一人示威。

路透社／英國《每日郵報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！