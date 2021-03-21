歐洲多地前日都有示威反對防疫封鎖措施，觸發警民衝突。英國倫敦前日有近一萬人參與，警方指36人因涉違反防疫規例被捕。

數千人前日中午在倫敦海德公園聚集，之後起步在市中心遊行，高舉「停止破壞孩子的生活」和「假疫情」等標語，有人縱火。其間約100人返回公園，警方指公園有人向警方投擲雜物，使數名警員受傷。

德荷水炮驅逐

德國亦有大批民眾響應多個極右組織的呼籲參與反防疫規例示威，中部卡塞爾市有逾兩萬人參與。有示威者與反示威者爆發衝突，亦有人襲擊警員和記者。警方出動水炮、胡椒噴霧和警棍驅散企圖越過警方防線的示威者，數人被捕。柏林警方出動約1,800名警員戒備，最終只有500人出席示威，另一邊廂反示威者有約千人。德國與法國的邊境地區亦有數百人示威，要求停止通勤者強制檢測。

瑞士利斯塔爾有逾5,000名示威者出席靜默遊行，部份人手持「疫苗可殺人」的標語。羅馬尼亞首都布加勒斯特都有逾千人集會，示威者揮動國旗，高呼「停止打疫苗」等口號。奧地利維也納中央火車站附近同樣有逾千人集會，警方僅訓斥數名沒戴口罩和站得太近的示威者。荷蘭首都阿姆斯特丹運河區有約千名示威者被圍堵，警方出動水炮驅散示威者。芬蘭首都赫爾辛基就有約400人集會，出席者高叫「讓人民說話」等口號。

法新社/美聯社