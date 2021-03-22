歐盟周一宣佈，就中國侵犯新疆維吾爾人的人權實施制裁，4名中國官員與1個實體被實施旅遊禁令與凍結資產。有傳媒認為，儘管歐盟的制裁象徵意義居多，但反映歐盟對中國的立場明顯加強。

歐盟在1989年六四天安門事件後，對中國採取一系列經濟制裁和禁運，但隨着中歐關係好轉及貿易頻繁，有關制裁已逐步解除，只餘下對中國的武器禁運仍然保留。近年中國國家主席習近平加強國內統治，令歐盟與北京關係緊張，雙方就貿易、人權以及武漢肺炎問題爭拗，歐盟亦開始與美國談及中國的挑戰，但仍堅持走自己一套對華路線。

歐盟近年與中國建立更緊密的經濟連繫，中國和歐盟去年12月達成投資協定，雙方各自經審核和討論後，有望於2022年正式落實，此舉令美國拜登政府及部份歐盟官員感到擔憂。歐盟與中國促進貿易的同時，過去一年也就新疆人權問題、中國對待維權人士和記者方式、以及中國政府收緊對香港的控制等問題，向中國高級官員施壓。去年7月歐盟就香港問題，批准一系列溫和措施，包括停止與香港的引渡協議。

歐盟長期視中國為良性貿易夥伴，但現在卻視中國系統性地濫用基本權利和自由，最近的制裁顯示歐盟正在權衡進一步行動。路透社認為，歐盟的制裁主要屬象徵式，但反映歐盟對中國的取態明顯加強。

歐盟月初就香港問題譴責中國

歐盟月初譴責中國全國人大徹底改變香港的選舉制度，警告會對中國採取「進一步行動」。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）以歐盟名義發出聲明說：「中國全國人大今日採納的決定，對香港的民主問責制和政治多元有重大影響。因應這項最新決定，歐盟將考慮採取進一步行動，並更密切注視香港局勢發展。」

聲明亦提及：「基本自由、民主原則和政治多元化是香港特性和繁榮的核心，很遺憾這些價值如今承受越來越大的壓力。歐盟促中國和香港當局恢復對民主進程的信心，並停止迫害宣揚民主價值人士」。

歐盟先前已決定限制出口或在香港被用於監控的設備，歐盟外長也討論過如局面惡化，可能擴大制裁。

國際社會譴責新疆集中營

除了歐盟外，國際社會亦有表態譴責中國在新疆地區以拘留營大規模關押維吾爾族人，指摘當地發生侵犯人權和強制絕育的行為。美國已對相關中國官員和企業實施了一系列制裁，前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）離任前更將中國在新疆的行動定性為種族滅絕。

荷蘭國會上月通過無約束力決議案，指中國對新疆維吾爾族人的政策，等同種族滅絕。加拿大上月亦通過決議，把中國對維吾爾族實施的政策定性為種族滅絕。澳洲國會周一辯論一項有關譴責中國在新疆「系統性侵犯人權」的動議，有議員表示已有其他國家的議會，把中國對新疆維吾爾人的行徑形容為「種族滅絕」。

美國《華爾街日報》/ 路透社／《蘋果》資料室

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！