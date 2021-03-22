緬甸反對軍方政變的示威持續個多月，據報近250名示威者被軍方殺害。軍政府宣稱4名軍人早前失去聯絡，後來發現他們的屍體被綁住，其軍車亦被燒毀，隨即在事發地區部署了200名軍人，引發附近3條村超過1,500人大逃亡。

軍政府前日表示跟4名軍人失去聯絡，指他們正前往撣邦貝貢（Pekon）處理行政問題，並收到他們遇到暴徒的報告。後來，軍方稱他們在萊頓村（Lelhton）附近一個山洞發現4人的屍體被綁住，軍車則在附近被燒毀。

軍方隨即威脅對涉案人士採取「極端手段」。消息人士指，自從4名軍人在3月17日失蹤後，軍方便突襲了撣邦鄰近克耶邦邊界的村落，除了催淚彈和橡膠子彈，還動用了實彈。軍方在萊頓村部署200人，佔領教堂、學校和民房作安頓，觸發萊頓村和附近村落的居民大逃亡，估計合共超過1,500人。

籲軍方放人 居民反被捕

據悉目前有4名村民被扣留，另4名村民已被審問。20名村民及克耶邦反軍方總罷工委員會成員覺昆苗敏溫（Ko Khun Myo Hlaing Win，音譯）曾經跟軍方協商，希望能夠釋放村民，結果反而被捕。覺昆苗敏溫兩天後獲釋，他透露村民一直受到酷刑對待，直至在審問時失去知覺，現時20名被捕村民中有18人已獲釋。

位於緬甸中部的實皆（Sagaing）地區，來自5條村莊、數以千計的村民近日也在大逃亡，因為當地3月17日發生一宗造成2名警察死亡及1名警長受傷的事件。

緬甸The Irrawaddy

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