【樂極忘形】

疫下生活把不少美國人悶瘋，隨着全國全速接種疫苗，正放春假的大學生彷彿要把一年多的悶氣散盡，玩得倍加瘋狂，逼爆佛州邁阿密比奇的海灘，人數破紀錄，防疫措施完全拋諸腦後，更頻有醉酒毆鬥，甚至刑事毀壞，當局認為情況失控，前晚宣佈進入緊急狀態，實施晚8朝6宵禁令，即時生效。

「武肺疫情結束了，寶貝！」一名揮着星條旗、臉上塗油彩十足「小丑」的男生日前跳上一輛車的車頂大叫道。

「打完疫苗就能瘋玩」

邁阿密比奇市（Miami Beach）是熱門春假度假地，見慣瘋玩喪飲的大學生，但今年情況加倍失控，也許是因為已有近13%人口接種疫苗，年輕人防疫戒心放下，氣氛格外高漲。一名來自德州的男生羅布也興奮地為接種「宣傳」說：「快點打疫苗吧！打了就可以像我們一樣瘋玩了BB！」

但看着成千上萬不戴口罩、無視社交距離的年輕人逼爆街道和海灘，連盼望經濟復蘇的官員也無法笑得出。署任的市行政經理阿奎拉宣告「本市已爆滿」，形容在主要道路海洋大道人多得「無法看到地面，像搖滾音樂會」一樣， 市長蓋爾伯指人數之多「明顯多過歷年」春假人潮。

事關人數創紀錄，闖的禍也特別多。近日社交網瘋傳許多影片，都是前周起湧到該市放春假的年輕人打鬥鬧事、甚至在餐廳內動武的情形。受害餐廳不只財物損毀，而且其他食客嚇得雞飛狗走，顧不得結賬，令餐廳雙重損失。

該市警務署長克萊門茨直言擔心情況越來越嚴重：上周四晚「有數百人突然狂奔，餐廳的桌椅被人抓起就扔甚至當作武器」，警方原盼屬單一事件，豈料翌晚再發生三宗類似的亂事，更有女士慌亂走避中受傷，當局為了公眾安全，終於作出「掃興」決定。

阿奎拉前日在記者會宣佈，宵禁令即晚開始於出名的派對熱點南比奇（South Beach）實施，所有商店食肆8時就要打烊，遊客和酒店住客必須留在室內不得外出。同時，為減少醉酒生事，當局下令禁止在海灘飲酒，晚上10時後更禁止賣酒。警方並向遊客發短訊，警告「放春假要放得負責任」，否則假期將要在牢裏過。

警射胡椒彈驅散違禁者

當局未說明宵禁實施至何時，但阿奎拉主張至少實施到下月12日、春假高峯期過後。來自德州的男生佩雷茲得知宵禁安排，直言「糟糕」。「我們一直玩得開心，這裏又暖又有海灘。」他和朋友這個假期都不能再坐在細沙上嘆啤酒了。但商家也寧願賺少一點。海洋大道上的克利夫蘭德南比奇酒店的酒吧是當地最熱蒲點，但在隔壁餐廳爆發打鬥、嚴重受損後，前日已決定暫停供應餐點和飲品至後日。

惟前晚夜間持續有數百人無視宵禁令參加派對，警方發射胡椒球彈驅散，至少12人被捕。此外，警方亦封閉邁阿密比奇多條道路，希望有助遏止罪行，市長蓋爾伯承認情況是有點失控。

美聯社/法新社/路透社