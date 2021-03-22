根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.23億，全球死亡人數突破271萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,981萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過54.2萬。巴西確診人數超過1,199萬，死亡人數超過29.4萬。印度確診人數超過1,159萬，死亡人數突破15.9萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。俄羅斯、英國、法國確診突破400萬。意大利、西班牙、土耳其確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、波蘭。伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等7國確診宗數均超越100萬大關。

學生外來客逼爆失控 邁阿密灘延長宵禁

美國佛羅里達州派對勝地邁阿密比奇（Miami Beach，又譯邁阿密灘）的官員，周日召開緊急會議後，通過延長宵禁令及緊急狀態最多三周，以控制那些趁春假在當地不戴口罩又不守規矩的「大解放」群眾，指他們已經嚴重威脅公共安全。

數千人近日逼爆邁阿密比奇Art Deco 文化區，不但不理防疫措施，更有人醉酒毆鬥，甚至刑事毀壞，警方拘捕逾千人。當局認為情況失控，周六晚宣佈進入緊急狀態，實施晚8朝6宵禁。

邁阿密比奇市長蓋爾伯（Dan Gelber）表示，自從州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）上月26日宣佈佛州為不受防疫措施限制的「自由綠州」後，外來遊客加上大學生擠滿街道，臨時市經理阿吉拉（Raul Aguila）形容像搖滾演唱會，只見人山人海，直指有人趁春假走進城內胡作非為。

抗疫措施鬆綁 土耳其確診數破300萬

土耳其數周前開始放寬防疫限制措施，如今衞生當局的數據顯示，土耳其染疫死亡總數超過3萬人，累計確診數也同時突破300萬大關。

根據土耳其衞生當局數字，境內在過去24小時通報102人染疫喪命，全國死亡總數達到3.61萬人。這是土耳其從2月初以來，首度單日通報逾100人染疫死亡。

土耳其也在過去24小時通報逾2萬宗確診病例，累計確診總數超過301萬。美國約翰斯霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據顯示，土耳其的確診總數在世界各國排名第9。

土耳其各省3月初開始放寬防疫限制措施，此後各省的確診病例一直攀升。

總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）上周表示，目前不會實施新的防疫限制，希望民眾能遵守既有措施。

土耳其當局將國內疫情升溫，歸咎新變種病毒株。

英單日接種疫苗人次破紀錄 單日33死近五個月新低

英國周六接種疫苗人次達破紀錄的84.4萬，截至周日逾2,760萬人接種至少一劑武漢肺炎疫苗，佔成年人口一半以上，接種了兩劑的則有220萬人。

英國周日錄得單日死亡人數為33，是去年10月以來最低，比起1、2月的每日逾千人死，亦大幅回落。

確診數字亦回落，最近七天總數為38,145宗，較上一個七天總數跌4%。

路透社／美聯社

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