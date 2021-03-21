緬甸周日再多兩名反政變示威者成為軍警槍下女魂。另外，一個國際財團因應緬甸政變暫停緬甸水力發電工程項目。

中部城市蒙育瓦市（Monywa）有民眾設置路障，遭警方開槍鎖壓。片段顯示一名男子頭部中槍，眾人大叫「狙擊手，狙擊手」。當地傳媒Myanmar Now引述一名醫生，一名男子頭部中槍死亡，多人受傷。

在第二大城市曼德勒，軍警向示威者開槍，1死多傷。

近幾周，軍警鎮壓反政變示威手段越來越殘忍，示威人數雖然減少，但死亡人數卻攀升。「政治犯援助協會」（AAPP），自2月1日軍方發動政變以來，至少249名示威者死亡，逾2,300人被捕。

美聯社報道，幾乎所有死者都是中槍，許多人更是頭中彈。

緬甸軍方發動政變，推翻民選政府，備受國際譴責，一個國際財團暫停在緬甸一項投資額達15億美元（117億港元）的水力發電水壩工程項目。

財團成員之一法國電力集團（EDF）周日表示，「瑞麗江3號」（Shweli-3）水電項目已經暫停。EDF致函緬甸國防軍濫權行為監察組織「緬甸公義」（Justice For Myanmar），說「所有工程以基本尊重人權為條件」。

瑞麗江3號671兆瓦水電站項目位於撣邦北部瑞麗江畔，由EDF、日本丸紅株式會社和緬甸艾雅欣達控股（Ayar Hinthar）聯合開發建設。

另外，多個非政府組織呼籲法國石油集團Total撤出緬甸。環保組織「綠色和平」指Total是緬甸軍政權的主要金主。Total上周五發表聲明，表示以負責任、尊重法律和普世人權態度在緬甸運作，對緬甸局勢表示關注，希望能和平化解，讓緬甸人能夠追求和平繁榮。

路透社／美聯社／法新社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！