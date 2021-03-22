（北美通訊）疫情在美國爆發以來，針對亞裔的歧視行為越來越嚴重。喬治亞州亞特蘭大日前發生針對按摩院的槍擊案，令「仇恨犯罪」議題再次成為公眾焦點。單是在紐約巿，今天就有四場不同的集會，其中過千集會人士「迫爆」哥倫布公園，令數月來成了「無人之境」的紐約唐人街亦變得人頭湧湧。

紐約特約記者：湯浩然

攝影：曾漢棟

參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）帶領集會人士，為槍擊案的8名死者默哀，說「我與你們同行，恨者不屬於這裹」。紐約州首位華裔議員劉醇逸（John Chun Liu）指，槍擊案明顯是對亞裔的仇恨犯罪，反問警長怎可推諉說「疑犯只是過了很糟的一天」，警察的說詞跟槍擊案所帶來的破壞不相伯仲。紐約巿巿長參選人楊安澤（Andrew Yang）與太太盧艾玲，也在出席完聯合廣場的非裔和亞裔團結對抗仇亞集會活動後，趕到唐人街向民眾發言，他提到若成功當選，會在警隊內正式成立亞裔仇恨罪行專責小組，但台下有集會人士大叫「停止向警察撥款」。

來了美國七年的鄧子琪，去年在交友平台認識了一位白人，並跟他約會，日子久了發現他對亞裔女子不但有癖好，而且曾經向亞裔女子施襲。她認為他把自己「物件化」，舉例說「他把我叫做亞裔妓女，跟我說滾回你的國家，雖然這是他喝醉後說的話，我慢慢意識到這是他根深蒂固的想法。」

她直言憤怒得想過要舉報他，但不想成為別人口中只懂說男人不是的「怒婦」，「我今天帶着口罩，才感到可以安全（地說出來）。如果除下口罩，我不會夠膽說出來。」在美國的亞裔已經成為「啞裔」太久，導致在疫情期間被當作代罪羔羊，只有站出來反抗，才能真正停止仇恨犯罪。

麥婆婆對華裔老人家被襲擊感同身受，她斷言不可以再被人欺負，揚言「我們要還擊」，更表示如果在街上看到有中國人遇襲，她一定會出手相救。

來自廣東的Sherry就在疫情最嚴重期間在地鐵遇上「快閃式責罵」，稱對方到亞洲面孔就很不友善，向她說「我知你是亞洲人」之後便走開。Sherry坦言把COVID-19說成中國病毒，令她感到難過。

除了紐約巿今天舉行的四個集會，亞特蘭大、三藩市、華盛頓及芝加哥等多個城市都有聲援亞裔人士的集會。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！