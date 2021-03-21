美國多個城市前日有集會，抗議針對亞裔的暴力行為，其中在上周發生槍擊案釀八人死亡的喬治亞州首府亞特蘭大，有參與者明言事件是對亞裔社群的攻擊，要為死者討回公道。

不滿警方轉移視線

數以百計民眾前日在亞特蘭大議會大樓外集會，悼念上周按摩院槍擊案中喪生的八名死者並聲援亞裔社區。參與者戴上口罩，高舉「我們不是病毒」和「停止仇恨亞裔」等標語。有亞裔社群領袖稱，一年前疫情在武漢爆發後遭受歧視。有亞裔人士專程由佛州駕車八小時到亞特蘭大參與，他說：「我從那些死者身上看到家人影子。太經常地，我們就此被這樣移除。」

到場聲援的國會參議員沃諾克及奧斯索帶領為死者默哀。沃諾克對於警方將焦點放在槍手的精神狀態上感到不滿，「我對於他當日心情好與壞沒有興趣」。喬治亞州議會首名越南裔州議員阮碧發言，稱事件顯然是針對亞裔的攻擊，怎樣轉移視線也無用，「讓我們與社群盟友牽手，不僅為事件死者討回公道，還要為所有白人至上主義受害者討回公道」。三藩市、匹茲堡、芝加哥和紐約市等地都各有幾百人集會。

21歲白人槍手羅伯特．亞倫．朗上周二在三間水療中心及按摩院開槍殺死八人，包括六名亞裔女性，他聲稱有性癮，犯案是要「消除誘惑」與種族歧視無關。當局繼續調查其犯案動機，以及判斷襲擊能否界定為仇恨罪。

美聯社/路透社