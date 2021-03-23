澳洲東岸暴雨引發嚴重水災，多處有房屋和道路被毀，亦有牲畜被沖走。澳洲當局周二發出最新水浸警告及疏散命令，緊急救援人員出動協助悉尼西北部的民眾撤離。

水災影響澳洲廣泛地區，全國2,500萬人口當中有1,000萬人受影響，澳洲氣象局已經對塔斯曼尼亞以外的本島各省發出嚴重天氣警告。緊急救援人員近日持續出動，救出了數以千計民眾。至今約1.8萬人經已撤離，當局預計稍後撤離人數再多1.5萬人。總理莫里森（Scott Morrison）說：「下雨及水浸依然活躍及極度複雜。」

新南威爾斯省是最受影響的地區，網上有影像顯示整道橋被沖走、動物被困、房屋被淹浸。另有影片顯示，有貨櫃車失控撞橋，導致建築物受損。

新省已經連續4天下雨，省長貝莉珍妮安（Gladys Berejiklian）說：「天氣狀況持續惡化，天氣在日內似乎會惡化，很多社區將有降雨。」另外，悉尼的主要水源沃勒甘巴大壩（Warragamba Dam）預期在周六開始溢滿，並持續至下周。

在悉尼以北的紐卡斯爾港，水浸淹沒了鐵路路軌，令煤炭運送受阻，煤礦開採公司白天堂煤炭（Whitehaven Coal Ltd）周二因技術問題被迫停止裝貨。

路透社

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