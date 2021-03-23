美國總統拜登對俄羅斯態度強硬，揚言對方要為干預美國大選付出代價，更形容俄羅斯總統普京為「殺手」。言論惹來對方不滿，普京向拜登「發出戰書」要求展開網上公開對話，但拜登迴避「應戰」，推搪說「將在日後某個時候對話」。俄羅斯外交部對此表示遺憾，形容拜登「錯失機會」。

早前美國一份報告指，俄羅斯有份干預上年美國總統大選，拜登隨後預告莫斯科要為「付出代價」，華府料將公佈新一輪制裁俄羅斯措施。拜登更形容普京是「殺手」，俄方要求華府就此道歉，召回俄羅斯駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）。

普京則回應指，「自己是甚麼人，才會在別人身上看到自己」，又祝願年事已高的拜登「身體健康」。但他同時強調，願意基於俄羅斯利益跟美方合作，跟拜登舉行Zoom網上對話。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指，普京認為「用對話而不是互嗆對方來維繫俄美關係是相當合理」，他更希望這場俄美元首網上對話是公開的，從而緩和「由拜登引起的緊張氣氛」。

以事忙為由 拜登迴避「接戰」

普京在受到挑戰後公開提出邀約，拜登卻未肯「接戰」，以事忙為由，推說「將在日後某個時候對話」，並未明確答允對話。俄羅斯外交部發表聲明指：「我們很遺憾地注意到，美方不支持（普京提出）跟美國總統拜登對話的建議，華盛頓又再次錯失修補俄美關係的出路，美國應負上全部責任。」

拜登一手引致美俄關係惡化，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）指拜登並不後悔其言論，她說：「總統只是就直接的問題，給予直接的答案。」

英國《每日郵報》

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