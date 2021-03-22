英國《泰晤士報》早前發表評論文章，呼籲香港終審法院的10名英籍非常任法官集體總辭。英國上議院周一就英籍非常任法官在香港法庭的角色、如何避免英國法官參與其中展開辯論。英國外交部南亞及英聯邦事務國務大臣艾哈邁德勳爵（Lord Ahmad of Wimbledon）出席國會質詢時表示，英國法官多年來在支持香港司法獨立上扮演重要角色，雖然希望能夠繼續下去，但在國安法之下，中國政府在《中英聯合聲明》中承諾對香港的法治及基本自由的保護成了一個真正的問題。艾哈邁德指，英國最高法院正持續評估香港形勢並與英國政府作出商討，「我們與最高法院正密切合作」。

辯論由托斯科特勳爵（Lord Truscott）提出。身為「英國國會跨黨派香港小組」成員的夏普勳爵（Lord Sharpe of Epsom）引述《每日電訊報》的報道指，目前打算透過「BNO Visa」申請到英國定居的港人，或正面臨無法提早領取強積金的局面，質問英國政府對此有何回應。艾哈邁德表示，事件再次顯示香港目前正持續面對的挑戰，重申英國政府會為持BNO護照港人提供移民途徑、中止與香港的「引渡協議」、對港實施武器禁運、並會如本月13日般持續就北京違反《中英聯合聲明》發表聲明，但他無就港人無法提取強積金一事再作其他回應。

身兼終審法院非常任法官的英國最高法院院長韋彥德勳爵（Lord Robert Reed）上周亦在英國國會聽證會上表示，若香港司法獨立被破壞、法庭行為可能違反法治，又或香港局勢變化至基於良心不能繼續做下去，他不會留任，目前英國政界亦進一步探討在港法官去留問題。

就韋彥德於本月12日指最高法院會與英國外相及司法大臣定期檢視委派英國法官到香港終審法院擔任非常任法官的安排，工黨議員科林斯勳爵（Lord Collins）查詢自12日起有否任何進展，艾哈邁德表示，政府正與最高法院緊密聯繫中，而在港法官的角色是基於《基本法》第19條及第85條，該兩條法例保障法官擁有獨立司法權、終審權，且有不受干涉的權利，「這些都是重要的標準，我肯定最高法院正在這方面小心考慮中」。

駐英記者李雨夢報道

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