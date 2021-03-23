（北美通訊）美國太空總署（NASA）火星探測車「毅力號」（Perseverance），經過約半年旅程，上月安全登陸火星。作為人類史上第五台在火星表面着陸的探測車，「毅力號」將協助解答歷代科學家最想知道的答案：火星是否適合人類居住？在NASA噴射動力實驗室（JPL）工作超過30年、參與過所有火星探測車設計工作的台裔工程師劉登凱接受《蘋果》專訪，為讀者剖析「毅力號」的最重要任務。

洛杉磯特約記者：張紫茵

NASA在1964年以星際飛越（flyby）方式，在這顆被喻為與地球最相似的星球上空拍照；直到1997年，命名為「先鋒號」（Pathfinder）的首代探測車成功登陸火星表面，與火星作「親密接觸」。

參與過歷來所有火星探測車任務的劉登凱憶述，當年「先鋒號」是實驗性質，僅重10.6公斤，主要任務是利用三部相機拍照，收集火星風速及溫度等數據，當它降落火星後短短9個星期，就跟地球失去聯絡。

2004年，NASA一口氣派出兩台第二代探測車「勇氣號」（Spirit）和「機遇號」（Opportunity）執行火星任務。劉登凱說，兩台車子各重185公斤，分別載有10部相機，「通訊系統在（車）身上帶著走，可以走得遠一點，不用擔心跟母體的距離，太陽能電板也大一點。」劉登凱指出，兩台探測車為人類發現了火星平原廣闊的地質，也找到光滑的鵝卵石（pebble），證明火星有水存在過。最終，「勇氣號」在2010年失去聯絡，「機遇號」就堅持運作到2018年才失聯，遠遠超過原來設計預期的90日壽命。

第三代「好奇號」（Curiosity）在2012年抵達火星，與前輩最大分別是「增磅」，達900公斤，相當於一架Mini Cooper。劉登凱形容，「好奇號」就像一個流動電腦實驗室，鏡頭增至17個，除了拍照，也在火星採樣﹑磨粉，再用車上的X光檢查分析；另外，「好奇號」有一個小型發電系統，可不完全依靠太陽能運作，方便駛到沒有太陽覆蓋的地方，它的火星歷險之旅目前仍在進行中。

最新登陸的「毅力號」備受全球關注，劉登凱指，「毅力號」與「好奇號」設計相若，但添加了不少新設備，如氧氣製造器，嘗試用二氧化碳在火星製造氧氣；也安裝了咪高峰收音，地球人終於可以聽到來自火星的聲音。探測車鏡頭多達23個，降落火星時，降落傘順利打開、車子徐徐下降時塵土飛揚的情況也被捕捉下來，是科學家過去從未看過的畫面。

此外，「毅力號」有一台小型無人機「Ingenuity」，準備為人類在火星表面第一次飛行，「在火星上做直升機很困難，我們在地面做，靠螺旋槳與空氣反作用，直升機上升降落。但火星大氣只有地球百分一，沒有很多大氣存在，螺旋槳沒有很大浮力，因此要轉得比在地球上快，體形要輕。」

歷代科學家的最大心願，是了解火星是否適合人類居住，劉登凱透露，「毅力號」最重要的任務就是用兩隻機械臂採集火星岩石，存入特別試管，再埋封地底；他指，NASA正研發回收器，計劃在2030年把這些樣本由火星帶回地球，當局會視乎樣本研究結果，判斷火星是否適合人類生活，或是否安排太空人登陸火星。

作為少數參與過四代火星探測任務的工程師，劉登凱坦言，探測車設計團隊多達7,000人，他工作的噴射動力實驗室也有3,000人，成員各有意見，需要長時間協調和溝通，「科學不能獨裁，每個人都知道一部份（知識），所以要團隊合作」。他個人希望下一代探測車增加「電子鼻子」，讓人類嗅嗅火星的味道，甚或增加觸摸功能，「讓地球人也經歷在火星的五觀感受，就最好不過了」。

即使已參與探索火星計劃超過30年，劉登凱卻沒有移民火星的想法，「去火星旅行還好，但移民去火星是很久很久以後的事情，有錢人都搬到火星吧，把洛杉磯都留給我住就好了。

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