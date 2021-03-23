澳洲國會性侵醜聞持續發酵，頻頻有受害者現身說法。澳洲SBS電視台報道，有職員開設通訊群組分享在國會內的性愛照片和影片，有群組成員已遭到解僱。澳洲總理莫理森（Scott Morrison）形容事件「羞恥」，更含淚承諾改革女性人員待遇。

繼澳洲自由黨前職員希金斯（Brittany Higgins）現身指控在國會大樓遭強姦，其後多名女職員亦稱被同一名男同事強姦，連現任司法部長波特（Christian Porter）亦被指涉嫌在1988年性侵一名當時只有16歲的女子。

SBS電視台披露，有一群國會職員設立了一個線上通訊群組，分享他們在國會大樓內發生性行為的照片和影片。一名匿名告密者更指，這些性行為多次發生在女議員的桌上。

金融部長伯明翰（Simon Birmingham）表示，對報道的事情感到「反感和震驚」，認為曾經分享相關影片和照片的人都應該革職。他形容有關人士完全「漠視議會民主」，以及對其他員工、議員及澳洲納稅人極不尊重。據悉最少一人已因此被革職。

莫理森直言受壓 承諾改革

醜聞越演越烈，總理莫理森承認壓力增加，尤其是他最近沒有出席首都坎培拉的聲援女性遊行。他直言：「我承認很多人在過去一個月對我（就這些事件）部份的個人回應，感到不滿或不讚賞。澳洲有不少人，尤其是女性，認為我沒有聽見他們的聲音。這實在令我感到痛心。」

莫理森早前訪問時透露，他跟妻子詹妮（Jenny）討論時，對方曾告訴他如果受害者是自己女兒會怎樣。但記者反問莫理森引用這段對話有何意義，強調總理應該對任何性侵零容忍。

莫理森含淚表示，家庭中的女性成員對自己很重要，又指「希望婦女在這個國家至少跟男子有相同機會、相同聲音和相同安全感」，這些性侵報道只會令外界對國會內部及整個澳洲文化感到擔憂，有關問題必須得到解決。

澳洲SBS電視台

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