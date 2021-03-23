美國佛羅里達州有一對染上武漢肺炎的夫婦，在本周末67周年結婚紀念日來臨前雙雙辭世。養女表示父母相隔15分鐘赴黃泉，又指他們令彼此的生命更完整，「爸爸是『書蟲』，媽媽外向且有魅力，缺少任何一方都無法想像」。

伊爾尼斯基和太太埃絲特（Bill and Esther Ilnisky）本月1日於棕櫚灘（Palm Beach）醫院離世，分別終年88歲和92歲，養女米萊斯基（Sarah Milewski）表示︰「很珍貴，很美妙，知道他們一起離世有點感性，我會想念他們。」

伊爾尼斯基在大專讀書時，經朋友介紹認識埃絲特，很快便墮入愛河，米萊斯基憶述︰「當年爸爸求婚時，他說『埃絲特，我不能承諾給你富貴，但我能答應帶你歷險』……她真的有很多、很多冒險經歷。」他們結婚後在中西部（Midwest）開了多間教堂，到50年代又曾去牙買加傳道，因為很喜歡當地生活，所以一度定居10年，那段時間他們領養了當時只有2歲的米萊斯基。

1969年一家人移居黎巴嫩，伊爾尼斯基曾在院校教書，但1975年伊斯蘭與基督教徒爆發內戰，令他們陷入險境，更試過有炸彈在他們家外面爆炸，劇烈震盪令年幼的米萊斯基從床上跌下來。她記得當時十分驚險，「媽媽以為爸爸死了，我們整晚躲在廁所，邊哭邊祈禱」。一家在1976年回到美國，繼續傳道工作，直至3年前伊爾尼斯基退休。

晚年的伊爾尼斯基患上輕度認知障礙，去年疫症肆虐時夫婦二人也很謹慎，盡量留在家中。但伊爾尼斯基間中會外出，女兒表示︰「爸爸是忍受不住的，他要周圍有人陪伴。」

米萊斯基和丈夫在情人節和母親生日時，也有探望兩老，但幾天後得悉媽媽生病，不久後父母正式確診武肺入院。醫院將他們安排在同一病房，讓他們生命的最後幾天可互相作伴。但在防疫政策下，米萊斯基只能隔窗與父母道別，透過小型米高峰對父母最後一次說「我愛你」。她憶述父母像睡去一樣，媽媽先離世，15分鐘後爸爸也跟着死去，「他們永遠、永遠在一起」。

美聯社

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