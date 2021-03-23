新任的美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）周一分別與包括加拿大、英國、歐盟以及世界貿易組織（WTO）等國家與國際組織貿易官員舉行視訊會議，期盼共同合作，以解決像中國這樣非市場經濟體的不公平貿易行為。

美國貿易代表署（USTR）公佈，戴琪與英國國際貿易大臣卓慧思（Liz Truss）談及美英特殊關係及雙邊貿易，兩人同意合作解決像中國般非市場經濟體的不公平貿易，並將在結束武漢肺炎疫情、解決大型民用飛機補貼爭端、世貿改革、氣候變化、強迫勞動等議題合作。

在與歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）的會談中，二人談到致力加強美歐合作，同樣涉及跟中國般非市場經濟體等議題。戴琪也與東布羅夫斯基斯強調跨大西洋貿易投資的重要性，並同意就世貿改革等關鍵議題作定期接觸。

戴琪亦分別與加拿大國貿部長伍鳳儀（Mary Ng）及世貿新任總幹事伊韋阿拉（Ngozi Okonjo-Iweala）舉行視像會議，同意在未來加強合作，包括從疫情復蘇、氣候和環境議題、強迫勞動和改革世衞等議題。

中央社

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