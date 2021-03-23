緬甸軍方周二發佈影片，片中一名仰光前高級官員聲稱多次與國務資政昂山素姬見面並行賄她，包括提供現金、金條及絲綢。

軍方發佈仰光省前省長斐敏登（Phyo Min Thein）的招供片段，指自己曾多次接觸昂山素姬，給予她需要的一切包括金錢等。片中亦有一名內比都市長指控全國民主聯盟種票。

現年75歲的昂山素姬於2月1日軍方政變當天清晨被捕，她原定上周一於仰光法院以視像方式出庭，但因「技術問題」延至本周三再審訊，她面臨至少4項控罪。

昂山原本面臨兩項指控，分別是非法進口6部對講機，以及在疫情下違反規定並組織一次跟競選有關的集會。她後來再被加控兩項控罪，其一是違反通訊法，未為受限裝置領牌；其二是一條殖民時期的惡法，禁止發佈可能「引起恐懼或驚恐」或破壞「公眾安寧」的訊息。

軍方炮轟示威者「不道德」

另外，緬甸爆發反軍事政變示威以來有多人死傷，軍方周二表示對有164人死亡感「抱歉」，但同時批評示威者大規模破壞財產及煽動動亂。軍方發言人蘇敏敦（Zaw Min Tun）稱有9名軍警被殺，又說罷工及醫院未能完全運作導致死亡，包括武漢肺炎的死者，炮轟示威者「不道德」。

路透社／《蘋果》資料室

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