法國政府就中國大使近日針對法國議員和學者的的「戰狼外交」言論召見對方。

事緣法國參議院「台灣交流和研究小組」早前召開會議，決定在疫情形勢允許下，今年夏天訪台。多家法國傳媒上周一披露，中國駐法大使盧沙野上月曾致函身兼小組主席的參議員里夏爾（Alain Richard），要求對方應避免以任何官方形式與台灣當局接觸，有報道更指信件用上「譴責」字眼。

法國東亞問題專家波恩達茲（Antoine Bondaz）之後批評盧沙野向參議員施壓的做法不可接受，遭使館在社交網站狠批為「小流氓」。

法國外交部周一指盧沙野近日對法國議員和波恩達茲帶侮辱與恐嚇成份的公開言論「不可接受」，已經召見對方表達不滿。發言人范德穆爾（Agnes von der Muhll）表示，《維也納外交關係公約》列明外國大使館運作的基本規則，尤其是有關公共溝通的功能。她促請中國大使館嚴格遵守那些規定。

另外，中國報復西方國家因應新疆維吾爾族人權被侵犯而制裁中國官員，周一宣佈對包括五名歐洲議會議員在內的10名歐洲人實施制裁，當中包括法國籍歐洲議會議員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）。他曾譴責盧沙野的言論，更要求法國政府傳召對方，向對方表明「如果你再繼續撒野，就馬上回中國」。

范德穆爾表示，中國不應以攻擊學術自由、言論自由、基本民主自由，作為對歐盟合理關注的回應，也不應以為可以促進與歐盟的對話。

路透社／法新社

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