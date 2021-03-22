武漢肺炎疫情持續逾一年，去年底起各國陸續為國民打疫苗，但多個選用中國製疫苗的國家未見像英美立竿見影壓下疫情的效果，接種以來確診人數仍急升，當局歸咎於抗疫鬆懈等因素；阿聯酋有部份人則在接種國藥疫苗後抗體不足或無反應，要打第三劑。

本月初才分省放寬防疫限制的土耳其，僅約一星期疫情便見反彈，前天累計個案突破300萬大關，單日連續四天破兩萬案例 。該國今年1月起為8,360多萬民眾分批接種疫苗，至今接種中國科興疫苗的人有逾800萬，另逾500萬人打完兩劑，共佔人口約15%；另訂購了450萬劑美德合研輝瑞疫苗，預計本月底或之前到貨。

疫情反升歸咎抗疫鬆懈

南美洲接種率最高的智利，訂購最多的是中國科興疫苗，共6,600萬劑，年屆71歲的智利總統皮涅拉亦帶頭接種。上月3日開始接種計劃以來，1,900萬人口中已有29%打了一劑疫苗，15%人打了兩劑，接種效率在全球排第四，僅次於以色列和英國等地。

智利確診人數未有因此放緩，上星期六單日錄得7,084宗創新高，比去年6月疫情還要嚴重；據政府紀錄，今年首三個月死亡人口中，有26%死於武漢肺炎，成為國家頭號殺手。衞生部長帕里斯呼籲公眾接種疫苗後，防疫意識還不能鬆懈，因為要全民80%人接種了疫苗，才能達至群體免疫，目標最快在6月底實現。使用科興和牛津疫苗的巴西，疫情近期亦惡化，但外界普遍歸咎於接種進度慢，1月中至今只有5%的人至少接種了一劑疫苗。

另外，效用號稱達79%的國藥疫苗在阿聯酋出現「無效」個案，其分銷商「G42衞生保健」前日確認，「極小部份」國民接種了兩劑後，在抗體測試中顯示體內仍未有足夠免疫反應，因而接到通知需打第三劑。G42首席研究員查希爾強調「無論打甚麼疫苗，都可能有人不見反應」，第三劑作用如推進器，激活免疫系統。截至上周六，900萬人的阿聯酋已有56%成年人接種國藥或其他疫苗。

匈「飛起」歐盟求助中俄

1月底已訂購國藥的匈牙利，昨日緊急批核「一針過」、已通過第三期測試的中國康希諾生物疫苗克威莎（Convidecia）。擁有千萬人口的匈牙利疫情仍然嚴峻，上周五單日確診數字破萬，達10,759宗，單日死亡人數亦達破紀錄的213人，故不惜「飛起」歐盟向中俄另覓疫苗。除匈牙利，巴基斯坦和墨西哥亦批核了克威莎。

中新社/路透社