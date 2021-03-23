英國一項研究發現，類固醇藥物地塞米松（Dexamethasone）對治療住院的武漢肺炎患者極有效。英國國民保健服務（NHS）估計，該藥已拯救全球100萬人性命。

牛津大學的傳染病專家霍比（Peter Horby）與同校的藥物及流行病學教授蘭德里（Martin Landray）進行這個全球最大型的藥物試驗計劃「康復」（Recovery），去年3月起在英國各地數萬名住院武肺患者身上測試不同藥物的療效，包括原本用作治嚴重過敏、皮膚病、腫脹和自身免疫疾病的地塞米松。

減用呼吸機患者死亡風險36%

計劃首100天內已出現顯著成果，地塞米松把要依賴呼吸機的病人死亡風險減低36%，要吸氧氣的病人死亡風險減少18%。團隊的研究推測，去年7月至12月英國約有1.2萬名病人可因此藥得救，亦即全球同期可有65萬人得救。研究成果上月刊登在《自然—通訊》。

牛津大學另一項研究推算，連同英國的2.2萬名病人在內，全球有約95.8萬人因地塞米松得救。霍比說：「研究有很多假設，不同情況下藥物的效益會如何改變仍有待驗證。」研究要在中低收入國家進行臨床實驗，才可更準確了解地塞米松可拯救多少性命。

英國《衞報》/德新社

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