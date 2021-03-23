美國總統拜登上任後放寬上屆政府的嚴格移民政策，引致大量中美洲難民湧入，南部邊境收容所現已人滿為患，更有內部照片曝光，顯示難民猶如被關在籠內。議員持續向拜登施壓，要求他解決難民危機。白宮回應指，這些收容設施並非為兒童而設，需要更多時間去處理問題。繼拜登稱「某個時候」才會到邊境視察，副總統賀錦麗則稱「不是今天」，還無故嬉笑，被質疑態度不妥當。

自拜登上任後，從美墨邊境偷渡入境的非法移民越來越多。國土安全部長馬約爾卡斯（Alejandro Mayorkas）早前透露，今年美國可能有多達100萬名移民湧入，但邊境收容所生活條件惡劣，居住環境相當擠逼。

近日有一批位於德州美墨邊境多納（Donna）難民營的照片流出，首次讓外界看到其內部環境，有美國傳媒形容是把人關在擠逼的籠子裡。據報該處收容了1,000人，他們大多數只是睡在相當薄的墊上，僅用錫箔包裹自己身體取暖，讓人擔心成為武漢肺炎的傳播溫床，知情人士還透露難民沒有足夠的食物及沒有肥皂。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示：「這些照片反映我們一直以來的說法，這些邊界的收容所不是為兒童而設，這些地方不是我們想兒童長時間居住的地方。」她補充指期望跟墨西哥和危地馬拉等，合作解決出現難民的根本原因，包括當地貧窮和暴力問題。

被問何時視察 賀錦麗無故嬉笑

然而，拜登政府持續拒絕承認大量難民湧入是一場「危機」。共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）批評白宮「隱瞞真相」，阻止記者訪問收容所。他直言：「雖然你的政府拒絕承認是一場危機，但美國人開始認清局勢的嚴重性。」他指將會聯同14名議員前往邊境。

前總統特朗普也出面批評拜登，他形容情況「很瘋狂」，未來數個月的事態將是前所未有。德州共和黨參議員科寧（John Cornyn）和亞利桑那州民主黨參議員西內馬（Kyrsten Sinema）也發表跨黨派聯合信，敦促拜登回應問題。

拜登被追問他會否到收容所查看，他表示「某個時候會前往」，再被問他不覺得需要到那看看發生甚麼事，他僅指「知道這些設施的情況」。拜登早前接受美國廣播公司（ABC）專訪時，曾呼籲難民「不要來美國」。而副總統賀錦麗周一也被問到有否計劃前往視察，她回應說：「不是今天。」然後還無故笑起來。她接著再說，她昔日已經去過，日後有可能會再去。賀錦麗的嬉笑回應態度被質疑不妥當，但白宮拒絕就此回應。

法新社／英國廣播公司／美國霍士新聞

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！