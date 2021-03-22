英國國防部昨天發表《競爭激烈時代的防衞》報告，勾勒未來十年英軍發展藍圖，唐寧街形容是英國自冷戰結束後，最重要的軍事現化代計劃。倫敦尋求大幅增加核彈頭數量40%之際，陸軍面臨縮編，海軍陸戰隊改組成特種部隊，英軍會朝向自動化、無人化和網絡化發展，以便更靈活應對全球威脅。

報告展示英國於脫歐後重振軍力的決心，代表其核威懾力量的核彈頭數目，將由目前180顆增至未來的260顆，但並非所有兵種都會擴編，目前僅得8.2萬士兵的皇家陸軍，數年內要再裁一萬人，國防大臣華禮仕否認是為了省錢，「只是淘汰一些我們不需要的軍力」。

海軍陸戰隊改組特種部隊

英國軍方研判，動輒集結數十萬大軍的史詩式決戰，已不符合現代化戰爭需要，縮編只是朝着更精悍的方向發展。陸軍將獲得30億鎊（323億港元）額外撥款，添置更多無人機，強化網絡戰和太空戰的能力。網戰部隊會擴大，並會新增太空司令部協調英國軍事和商用太空活動。

英軍編制上又會大變革，陸軍將組建四支皇家游騎兵營，能全球執行快速反應任務。皇家海軍陸戰隊則會改組成「未來突擊隊」（FCF），由坐鎮英國本土準備隨時出動的「兩棲步兵」，轉化成長期部署前沿的多功能特種部隊。兩支新部隊部份角色會跟現時英軍的「空中特勤隊」（SAS）及「舟艇特勤隊」（SBS）等特種部隊重叠，後者未來會與情報機關軍情六處（MI6）執行更隱蔽的反間諜行動。

至於皇家空軍，國防部計劃減少向美國採購F-35隱形戰機，以保留資金開發英國自行研製的「暴風雨」戰機，倫敦期望這款外形酷似美國F-22戰機和F-35戰機混合體的新一代戰鬥機生產，能振興本土軍工業。

減購美戰機 專注本土研發

作為老牌海上強權，皇家海軍將採購更多戰艦和潛艇，為未來「伊利沙伯女皇號」和「威爾斯親王號」兩艘航空母艦縱橫印太區護航。另外英軍將增添一艘配備無人潛具的情報船，負責保護大西洋海底的光纖電纜免受俄羅斯潛艇威脅。

另外，英國將首次在直布羅陀永久部署一艘巡邏艦，雖然倫敦解釋是要支援北約和打擊北非的海盜，但同時有針對西班牙的味道，後者一直尋求直布羅陀回歸。

華禮仕強調現代化計劃將強化英軍於世界各地的執勤能力，「從伊拉克打擊恐怖分子、到阻截毒品偷運、再到波羅的海遏抑俄國野心，英軍已是出類拔萃。往後，我們在全球作戰的光譜會進一步拓闊」。

不過，英軍內部不乏反對聲音，下議院國防專責委員會主席艾爾伍德亦不贊成裁軍，提議唐寧街把軍費佔國內生產總值的比例，由目前的2.2%提高到3%。可是在目前經濟情況下，料此建議不會得到國會支持。

英國廣播公司/ 《每日電訊報》