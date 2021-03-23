英國阿斯利康（AstraZeneca）藥廠周一公佈武漢肺炎疫苗在美國的測試數據，顯示疫苗79%有效預防有症狀感染，爭取向外界釋除對疫苗效力的疑慮，為未來數周向美國申請批准疫苗鋪路。不過美國衞生部門周二指，阿斯利康或在疫苗測試中提供過時數據。

美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）發聲明稱，數據與資料安全監測委員會（DSMB）表示關注阿斯利康在測試疫苗時可能用上包括「過時的數據」，或會提供不完整觀點，並呼籲阿斯利康與DSMB合作評估數據，確保盡快向公眾提供最準確和更新的數據。

聲明指，獨立意見委員會仔細評估有關數據後，將定奪阿斯利康疫苗在美國授權緊急使用及指引。

阿斯利康疫苗雖已在全球多個國家使用，但其效力及產生的副作用一直備受質疑，包括歐洲出現多宗罕見血栓案例。在歐洲藥品管理局（EMA）公佈評估結論，認定該疫苗「安全有效」，但無法完全排除疫苗與少數罕見血栓的關聯，德國、法國等大多數歐盟國家已決定恢復施打。

路透社/《蘋果》資料室

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