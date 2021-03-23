根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.23億，全球死亡人數突破272萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,986萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過54.2萬。巴西確診人數超過1,205萬，死亡人數超過29.5萬。印度確診人數超過1,164萬，死亡人數突破15.9萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。俄羅斯、英國、法國確診突破400萬。意大利、西班牙、土耳其確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、波蘭。伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等7國確診宗數均超越100萬大關。

阿斯利康稱美國測試無發現疫苗增血栓風險

美國阿斯利康藥廠周一表示，對美國逾3萬人的測試結果顯示，其疫苗沒有增加血栓風險，預防有病徵感染個案有效率為79%，預防重症及入院有效率達100%，預防長者中招有效率達80%。

另外，西班牙周一宣佈將可接種阿斯利康疫苗者的年齡上限，由55歲提高65歲

德國復活節收緊封鎖措施

德國總理默克爾周二與地方領袖召開馬拉松式會議後，宣佈為遏止因為變種病毒株肆虐而出現的新一波疫情，復活節期間的五天將實施嚴重封鎖措施，除文娛和體育設施繼續關閉至4月18日外，16州州長同意在4月1至5日收緊防疫措施，其間所有商店關門，僅雜貨店可在4月3日周六開門營業。

默克爾指變種毒株更致命、更易傳染、傳染期更長，指德國正爆發新一波疫情。

法新社

法國多名部長中招

法國多名政府部長近日接連感染武肺或接觸感染者。感染病毒的法國勞工部長博爾內（Elizabeth Borne）已被送入醫院治療，其助手表示，她上周末曾非常虛弱，目前情況已有改善。59歲的博爾內本月14日表示確診。當時她表示自己有些症狀。

另外，法國文化部長巴舍洛（Roselyne Bachelot）上周六確診。工作人員周二向透露，她現在感覺非常疲倦，但精神狀況尚可，而且咳嗽有所減少。74歲的巴舍洛上周接種了首劑疫苗，不過醫生認為她在接種疫苗前已經感染病毒。

研究：兒童對病毒抗體反應較成人強

美國康奈爾大學威爾醫學院（Weill Cornell Medicine）研究團隊，研究過紐約市去年4月至8月約3.2萬人的抗體檢測結果，發現10歲或以下兒童感染武肺後所產生的抗體，比青少年和成人都多。研究有助解釋成人感染病毒後出現重症的機率為何比兒童高。

法新社／路透社

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