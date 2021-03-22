中國前年爆發武漢肺炎，未有及時限制疫情，反而隱瞞疫情並向全球播毒，引發全球大流行，歐美多國淪為重災區，惹來西方政客口誅筆伐。這不只加劇了歐美地區對中國人的種族歧視，甚至連臉孔膚色相近的其他亞裔一同當災。英國倫敦發現與亞裔種族歧視相關的仇恨罪按年急升96%；而德國、法國、比利時等歐洲多國出於歷史原因而沒收集涉及種族的人口統計數據，亦變相難以精準地處理種族歧視問題。

在英國，倫敦警察廳數據顯示，2020年6月至9月之間發生超過200宗針對東亞人的仇恨犯罪，比前年同期增加96%。去年6月一項調查發現，3/4在英華人都曾經遭受到言語上的種族歧視。

華裔講師遭歧視語句挑釁 喝斥對方後被毆

南安普敦大學的37歲講師Peng Wang表示，他試過在一個寒冷下午，在家附近被四名男子毆打。當時4人在車上叫着種族歧視的語句，包括「中國病毒」，Peng Wang於是喝斥對方，4人便立即落車對他拳打腳踢，導致他面部輕傷及流鼻血。

這次事件令Peng Wang擔心外出、擔心在英國的未來和年幼兒子的安全。他稱：「他們沒有文化，不應發生在今天的社會，他們只當我是動物。」他又怪責美國前總統特朗普大談「中國病毒」，認為說法是完全錯誤。

英國國會去年10月曾經舉行一場有關華人和東亞群體種族歧視的辯論，蘇格蘭民族黨議員林登（David Linden）當時提到，有民眾向他反映「針對他們的攻擊，餐廳及外賣被破壞和抵制、受害者遭毆打、在街上被吐痰和咳嗽，以至口頭攻擊及把疫情怪責他們」。

美國有線新聞網絡

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