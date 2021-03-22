（北美通訊）美國加州一名28歲年輕亞裔母親，上周六清晨被發現在洛杉磯康普頓（Compton）街上中槍，送院後證實死亡，疑兇身份及其犯案動機。死者家屬周日召開記者會，要求警方從所有動機、包括種族仇恨等各方面調查。

死者Sia Marie Xiong父親是柬埔寨人，母親是非裔。上周六清晨6時，她在East Kay Street 1600號一個屋苑外，被發現中槍，送院後證實死亡，終年28歲。警方表示，案件仍在調查中，暫時未清楚疑兇身份及其犯案動機。

Sia Marie Xiong家屬和地區領袖周日召開記者會，要求警方從所有動機、包括種族仇恨等各方面調查。南加州維權人士阿里（Najee Ali）表示，全美亞裔女性遭謀殺數字正急劇上升，事實放在眼前，不能否認。

死者姨媽路維（Akeisa Lowe）在記者會上表示，死者生前與人為善，難以理難為何有人會仇恨她，要殺死她。路維亦指，死者生前住在芳塔納（Fontana），家人不清楚她為何清晨出現在康普頓，事件更顯撲朔迷離。死者生前育有一名三歲兒子，其家人已在GoFundMe網站發起眾籌，以協助支付死者殮葬費及照顧其幼子開支。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！