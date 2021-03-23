Banksy畫作冀為NHS籌款$3,760萬

英國著名塗鴉藝術家Banksy一幅畫作將於周二拍賣，預計會為英國國民保健服務（NHS）的員工籌款數以百萬鎊。

Banksy去年在疫情期間為了致敬前線醫護，將一幅名為《Game Changer》的畫框畫作，送給英國修咸頓的一間醫院。這畫作周二會在佳士得（Christie’s）拍賣，預計可籌得款項介乎250萬至350萬鎊（約2,680萬至3,760萬港元），款項會捐給NHS慈善機構，而畫作將繼續掛在醫院。

畫中一名小孩拿着恍如超人打扮的護士公仔把玩，把蝙蝠俠和蜘蛛俠的公仔都拋到垃圾桶，象徵醫護人員才是真正的超級英雄。Banksy又為醫護留言，感謝他們的工作，雖然畫作只有黑白顏色，但希望能為這個地方燃點希望。

疫情停課令全球兒童面臨閱讀危機

武漢肺炎疫情令全球各地學校被迫關閉，有報告顯示，在全球10歲兒童當中，有一半人，即約7,000萬人恐失去閱讀和理解句子能力，阻礙未來發展潛力。

非牟利組織「ONE campaign」最新報告顯示，直至今年底前，全球約7,000萬名10歲兒童，可能無法閱讀及理解一句完整句子。報告又指，非洲和亞洲的學習危機特別嚴重，撒哈拉以南的非洲（Sub-Saharan Africa）地區約40％兒童處於學習危機。

停課令學生不得不接受網上教學，但全球的遙距教學資源並不平均，技術獲取和缺乏基礎設施，阻礙了一些學生的參與能力。聯合國估計將近5億兒童，特別是貧窮國家或農村地區兒童，統統被排除在遙距教學之外。

日本前法務大臣承認前年選舉買票

日本前法務大臣河井克行被控違反公職選舉法，涉嫌在妻子河井案里2019年競逐參議院選舉中買票。案件周二在東京地方法院開庭，河井放棄之前否認控罪的表述，承認大部份起訴內容，並表示願辭任眾議員。

報道指，58歲的河井被控涉嫌以2,900萬日圓（約200萬港元）向約100人買票，他之前一直否認指控。但在周二庭上，河井改口承認大部分指控，企圖對地方議員、首長、後援會相關人士等買票，並指事件對很多人造成困擾，損害公眾對選舉的信心，他只能辭任眾議員一職，負起責任。

身為前參議員的河井案里之前也被控買票，東京地方法院於今年1月的一審對她判囚1年4個月，緩刑5年，褫奪公權5年，她並無上訴，而她也因案件而被裁定當選無效。

法新社／中央社／《蘋果》資料室

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