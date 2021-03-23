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Twitter創辦人15年前推文拍賣 逾2200萬港元成交

1小時前
多爾西在網上公開拍賣他15年前首篇推文。 互聯網

Twitter創辦人兼行政總裁多爾西（Jack Dorsey）在網上公開拍賣他15年前首篇推文，周一以290萬美元（2,262萬港元）成交。

買家是區塊鏈科技公司（Bridge Oracle）行政總裁埃斯塔維（Sina Estavi）。他說：「我相信很多年後，人們會意識到這篇推文的真正價值。」多爾西早前稱將收益轉為比特幣捐贈非牟利組織，用作救助受武漢肺炎疫情影響的非洲貧困家庭。

拍賣完成後，多爾西推文感謝埃斯塔維，期望捐款盡快到受惠者手中，埃斯塔維亦回覆感謝多爾西，指很高興款項捐贈予慈善團體。

拍賣以非同質化代幣（NFT）形式進行

多爾西拍賣的是他2006年3月在Twitter發出的首篇推文，只有五個英文單字稱「just setting up my twttr」（剛設定好Twitter）。今次拍賣以區塊鏈技術「非同質化代幣」（NFT）形式進行，其不可代替的特性現今被應用於驗證藝術品真偽和擁有權。

美國藝術家Beeple一幅無實體版的數碼畫作，本月在佳士得拍賣行以NFT形式網上拍賣，以6,940萬美元（約5.4億港元）天價成交。

法新社/路透社

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Jack DorseyTwitter拍賣推文
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