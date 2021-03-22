（北美通訊）中共喉舌中國中央電視台（CCTV），早前被英國政府禁撤銷其播放牌照；協助在當地成功狙擊央視的人權組織「保護衞士」（Safeguard Defenders），去信美國聯邦通訊委員會（FCC）投訴，要求懲罰央視在美國散播假資訊。

「保護衞士」向聯邦通訊委員會遞交了32頁投訴，要求調查央視播放懷疑侵犯人權的片段，涉違反公共利益，以及與「廣播公司不得『故意歪曲新聞』」﹑「操縱或傾斜新聞是最令人髮指的行為」等指引相違。「保護衞士」指出，央視在2013年至2019年間，播放了數十次涉及不同國籍人士，在遭脅持下的「認罪片」，北京利用這些影片在全球不同渠道廣播作大外宣。

美國聯邦通訊委員會發言人周一表示，正審理相關投訴，不作評論。中國外交部沒有回應。

在「保護衞士」狙擊下，英國監管局Ofcom上月撤銷央視及旗下英文頻道中國環球電視網（CGTN）在當地的播放牌照，澳洲SBS電視台亦宣佈，停播CGTN的新聞節目，主要考慮到其內容存在嚴重侵犯人權，而作此決定。在英國撤銷有關廣播牌照後，中國外交部發言人指責英國當局，「出於意識形態偏見的政治原因壓制CGTN」。

中國國營媒體在西方國家插旗，逐漸引起關注，有聲音指出，中共希望影響海外輿論，但其他外國電視台的節目，卻不能在中國播放。美國及其他西方國家已採取措施，限制「紅媒」覆蓋範圍。如前美國總統特朗普把央視歸類為「外國使團」，又迫使其他由中國政府在背後運營的電視台和電台，削減在美工作人員數量。中國則報復式取消一批美國記者簽證。

據自由之家（Freedom House）在2016年的數據顯示，央視英語﹑中文及其他語言節目，覆蓋超過9,000萬個美國家庭。FCC代理主席羅森沃爾（Jessica Rosenworcel）上週在演講中表示，當局正在努力應付很多與中國有關的挑戰，包括更換華為等中國製造商在美國網絡內的設備，以回應與中國企業相關的網絡安全風險。

目前，「保護衞士」也在加拿大提出類似訴訟。加拿大廣播機構表示，正審查針對央視的投訴。

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