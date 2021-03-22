歐盟周一宣佈制裁涉及新疆侵犯人權行為的中國官員，中國即日宣佈反制措施，對包括歐洲議會議員的10人和4個實體實施制裁。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）周一指北京的報復性制裁「不可接受」。

博雷利指「中國不但不改弦易轍，處理我們關注的問題，反而一再視而不見，這些措施令人遺憾，而且不能接受」。他強調歐盟捍衞人權及回應嚴重侵犯行為的決心不變。

歐洲議會最大黨團人民黨主席韋柏（EPP Group）亦強烈批評中國，在Twitter發文表示，中國攻擊經由自由選舉產生的國會議員，這展示北京對民主的蔑視，歐洲議會不會畏縮。他呼籲歐盟準備對中國的反制措施。

中國不滿歐盟對中國個人和實體實施制裁，對10人和4個實體實施制裁，包括5名歐洲議會議員、以及荷蘭、比利時、立陶宛國會議員，還有歐盟理事會政治與安全委員會、歐洲議會人權分委會、德國墨卡托中國研究中心、丹麥民主聯盟基金會。

荷蘭傳召大國大使

荷蘭政府就議員舍爾茨瑪（Sjoerd W. Sjoerdsma）被中國制裁一事傳召中國大使。舍爾茨瑪在Twitter發文表示：「中國一日不停止對維吾爾族進行種族滅絕，我一日不會沉默。中國反制證明中國不堪外來壓力。我希望我的歐洲同事會把握機會發聲。」

法新社／中央社

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