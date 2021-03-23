美國科羅拉多州博爾德（Boulder）一間超級市場周一有槍手闖入亂槍掃射，造成至少10人死亡。有目擊者憶述事發經過猶有餘悸，稱聽到多下槍聲，顧客紛紛驚惶從後門逃離超市。有店員與顧客躲到儲物室，更擔心遭遇不測，向摯友發送道別短訊。

顧客博羅夫斯基（Ryan Borowski）憶述他到超市打算買汽水和薯片，聽到數聲巨響後立即逃跑，「我們全部跑到超市後面，從後門離開，我們告訴員工發生甚麼事。所有人互相幫助，我們以最快速度逃到安全地方」。

博羅夫斯基指︰「我沒有看到槍手，我只是見到人們驚恐地朝我跑來，然後我就轉身逃跑。」他表示從未想像過在博爾德也會有槍擊案，「這兒本來就似是美國最安全的地方，而我為了買汽水和薯片，剛剛差點被殺死」。

另一名顧客史隆（Neven Sloan）表示，他和妻子購買蘑菇和牛奶時聽到巨響，「我不知道是開槍還是甚麼，但大概3秒鐘後我們再聽到另一次」，他立刻跑向妻子身邊，沿緊急逃生門離開超市。

事發時身處現場的赫梅爾（Andrew Hummel），聽到巨響後立即逃走，然後聯絡父母以及在該超市工作的朋友兼室友梅森（Mason），知道梅森與顧客躲在儲物室。赫梅爾表示收到梅森擔心發生遭遇不測而發送的告別短訊，「這是我從不想聽到任何朋友說的話，很震驚，真的很震驚」。

克鲁比（Jessica Crumby）則表示當時身處與事發超市同一商場的紋身店內，聽到至少4下槍聲，然後聽到玻璃碎裂聲。她走到外面時見到鄰近的瑜珈中心玻璃似乎被開槍射破，而且見到人們逃離超市。

一位名為班（Ben）的男子住在事發超市附近，他望出窗外看到逾40名警員在場，「他們帶走一名沒穿衫褲的男子，他整條右腿都流血」。他形容事件非常嚇人，「我每周去那邊購物兩次，我其實也準備過去，剛好見到所有警察在外面戒備」。

美國有線新聞網絡

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