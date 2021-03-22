美國喬治亞州亞特蘭大按摩院上周發生連環槍擊，導致6名亞裔女性死亡，在過去一年，武漢肺炎疫情令歐洲、美國等西方國家仇視華人的情緒爆煲，連臉孔膚色相近的其他亞裔一同當災，遭遇較以往嚴重得多的種族歧視甚至襲擊。美國有線新聞網絡特別探討相關議題，其中在倫敦，數據顯示，2020年6月至9月針對東亞人的仇恨犯罪，比對上一年同期增加96%（詳情見另文）。但對比起上一代移民為融入當地社會、求生計而忍氣吞聲，移民後代對應方法截然不同，開始發聲要求社會正視問題，而總統拜登訪亞特蘭大見亞裔領袖籲全國團結抗種族歧視，可見拜登政府對此的關注程度。

武漢肺炎疫情衝擊全球，大大干擾人類生活，不少政客都對中國當中的角色口誅筆伐，中國崛起所帶來的威脅變得切身，在此環境下外國人歧視華人甚至亞裔人的情況亦一發不可收拾，亞裔在街頭經常成為被歧視甚至遇襲的受害人。法國亞裔組織「Security for All」發言人譚順來（Sun-Lay Tan，音譯）說：「去年起種族歧視變得更公開，有人說他們不喜歡亞洲人，或者他們不喜歡中國。」組織估計在2019年，單在巴黎地區每兩天就有一宗針對亞裔的仇恨犯罪。

種族歧視公開化 民眾明言不喜歡亞洲人

他首次感受到這經歷是在去年2月，當他在地鐵車廂坐下時，一名男子刻意換位，「我們的父母會遇到種族歧視，但他們選擇接受，因為他們想融入國家。我們是在法國的移民後代，我們的責任是發聲」，讓法國成為「對下一代更好的地方」。不少關注亞裔歧視的人在網上發起「#我不是病毒」( #NoSoyUnVirus / #IAmNotAVirus )等Hashtag，呼籲民眾不要將疫情歸咎在亞裔人士身上。

在德國柏林，生於中國江蘇省的電影製作人范先生（Popo Fan）形容疫情初期情況很惡劣，他不敢外出或乘搭公共交通工具。「在疫情初期我被吐口水，在柏林地鐵被大罵。但我有很複雜的感覺，因為攻擊我的人本身也是移民，他喝醉了而且是低下階層……我認為德國社會沒有給予他足夠資源或教育，教授種族多元或公共衞生，他沒有接觸的途徑」。

華人街頭被吐口水 大罵「滾回中國」

范先生認為責任在於德國政府，「似乎不在意種族問題」，甚至他在疫情前也試過在街上被針對，「有人向我叫『滾回中國』」，警方告訴我他們對此無能為力」。

英國《獨立報》馬來西亞華裔記者Kate Ng形容，槍擊案令英國的亞裔群體感到不寒而栗，她坦言：「我想在外面有更多人時單獨外出，但我會問自己：『是否會有更大機會遭言語辱罵或襲擊？』這恐懼是很明顯的。」

澳洲華人1/3遭差別待遇 18%曾遇襲或受恐嚇

在西班牙，當局2019年的報告顯示，當地2.9%的亞裔都是仇恨罪的受害者，雖然政府有紀錄這類罪行，但數字未按種族分類。定居馬德里的漫畫家Quan Zhou Wu表示：「亞特蘭大襲擊沒有出現在西班牙傳媒的頭版，只是很次要、很次要的新聞，我們是被無視的。」

這不只是歐洲的問題，澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）3月的報告顯示，超過1/3的澳洲華人在過去一年因為其背景，而遭到待遇差別或感受不利，有18%表示他們曾遭恐嚇或襲擊。

美國有線新聞網絡

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！