美國科羅拉多州博爾德（Boulder）一間超級市場周一有槍手出沒，大批警員已經到場處理，呼籲公眾避免到現場一帶。當地傳媒報道，至少六死，包括一名警員。警方未證實有關報道。

現場一度傳出槍聲，一名中年男子被鎖上手銬由兩名警員押離King Soopers超市。他赤裸上身和穿短褲，腿部流血。有圖片顯示店內外至少三人倒地。之後店內顧客獲安全疏散，有人裹着毛氈與救護員對話。

當地傳媒畫面顯示，超市玻璃窗似被打碎。大批警員和先遣人員在外包圍，博爾德和杰斐遜縣特警隊亦有出動。電視台直升機拍攝到在超市所在樓宇的天台有至少三架直升機。救援直升機亦在附近戒備。

美國廣播公司引述執法部門消息，警方接報有人在超市停車場開槍後被人還火。當地傳媒報道引述消息指，多人中槍。

喬治亞州亞特蘭大地區三間按摩院上周二發生連環槍擊案，造成八人死亡，其中六人為亞裔女性。21歲槍手羅伯特·亞倫·朗（Robert Aaron Long）被捕，聲稱不滿按摩院令他戒不掉性癮，所以行兇。

美聯社／法新社／美國《紐約郵報》／英國《每日郵報》

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