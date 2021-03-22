緬甸軍方發動政變後多次暴力鎮壓大規模示威，造成至少250人死亡。歐盟昨日宣佈制裁11名與鎮壓示威及發動政變有關的軍政府官員，凍結他們在歐盟資產、禁入境和禁止歐盟的個人和機構直接或間接向他們提供資金。

歐盟昨日舉行外長會議，德國外長馬斯會前表示：「死亡數字已去到無法忍受的程度，令我們沒有方法避免作出制裁。我們不是想懲罰緬甸人民，而是針對那些公然違反人權的人士。」

制裁名單包括國防軍總司令敏昂萊、副總司令梭溫、署理總統敏瑞等。歐盟指，敏昂萊及梭溫作為領軍人物，需為破壞緬甸的民主及法治負責，二人領導的國家領導委員會，旗下軍人自2月1日起不斷殺戮平民及手無寸鐵的示威者，並限制言論及集會自由，包括實施斷網、拘捕反對派領袖及政敵，這些行為均嚴重侵犯人權。今次制裁是歐盟自緬甸政變以來最大規模的反制行動。

法企叫停緬水壩工程

法國電力集團（EDF）早前表示，因應緬甸政變，已決定暫停在當地的15億美元（約117億港元）的瑞麗江3號水力發電工程，稱工程以尊重基本人權為條件。社運組織「緬甸正義」表示歡迎，指水壩所在位置「持續出現衝突及違反人權的情況」。緬甸多個城市的民眾昨天改變抗爭策略，駕車響按或在無人的廣場貼海報等，避免被捕和死傷。

路透社