澳洲和新西蘭外長周二表示，有明確證據顯示中國在新疆有侵犯人權行為，維吾爾族和其他穆斯林少數族群受到迫害，歡迎西方國家制裁中國官員。

澳洲外長佩恩（Marise Payne）及新西蘭外長馬哈塔（Nanaia Mahuta）就新疆人權情況表示：「有明確證據有嚴重侵犯人權的事情發生，包括對宗教自由、大規模監控、大規模非法拘留以及強制勞動和節育。」

澳洲國會周一辯論一項有關譴責中國在新疆「系統性侵犯人權」的動議，獲澳洲所有主要政黨議員的支持；亦有澳洲港人組織聯合維吾爾族人、緬甸人和泰國人共35個組織，周一於《澳洲人報》登報促盡快就《馬格尼茨基人權法案》立法。

樂見美歐英加出手制裁

美國國務卿布林肯前往歐洲到訪比利時，他宣佈對新疆生產建設兵團黨委書記王君正、新疆維吾爾自治區公安廳廳長陳明國實施「全球馬尼次基法」制裁，還聯合歐盟、加拿大和英國一起制裁新疆官員，佩恩及馬哈塔對此表示歡迎。

中央社

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