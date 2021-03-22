英國擬推新法賦予警方更大權力限制示威。布里斯托前日有大批民眾上街抗議，其後演變成警民衝突，警方指警員20傷，其中兩人重傷送院。

數以百計示威者聚集於市中心參與示威，在社交平台流傳的影片可見，大部份示威者戴上口罩，並高舉標語「對英國警察國家說不」、「集會自由是民主的基石」及「撤回法案」。有示威者在警車上面塗鴉和縱火，之後幾乎成功推翻警車，其後被防暴警察用警棍驅趕，亦有人用滑板打碎警局的玻璃窗。

有旁觀者指，曾與滋事分子交談過，發現他們並非遊行人士，在得知遊行的規模後才過來湊熱鬧，「他們只是對暴力有興趣，他們邊笑邊參與」。

市長：暴力反證法案重要

警方指，有兩名警員重傷送院，他們分別被襲擊導致胳膊及肋骨骨折，兩人曾被投擲煙火，並遭言語霸凌。市長里斯（Marvin Rees）痛斥：「砸碎我們市中心的建築物、破壞車輛，並襲擊我們的警察，是無助於降低法案通過的可能性；相反，這些無法無天的行為，將被用作證明及推廣通過法案的需要。」

內政大臣彭黛玲亦於Twitter譴責：「絕不會容忍少數人的暴行及造成的騷亂。我們的警察不惜冒受傷害之險保護我們所有人。」

英國《泰晤士報》