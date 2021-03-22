對於中共官員楊潔篪在日前美中高層會談上滔滔不絕大放厥詞，白宮國安顧問沙利文周一表示，這是「那又怎麼說」詭辯術的古老戲碼，過去不起作用，現在也不會有作用。

甫結束與中國外交高層會晤的沙利文（Jake Sullivan）接受MSNBC頻道訪問時表示，美方清楚這場會談是艱辛的，也會是直接且坦率的，美方涵蓋許多對中國政策的深刻關切議題，不論是新疆、香港、西藏，還是台灣。但雙方也談到利益相交的領域，包括伊朗、阿富汗以及氣候變化。

沙利文與國務卿布林肯（Antony Blinken）上周四、五兩天在阿拉斯加州安克雷奇（Anchorage）與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外長王毅進行3輪會談。雙方在首輪會談前的致詞爆發激烈言詞交鋒，立場互不相讓。

沙利文表示，美方想和中國溝通的關鍵在於在這些議題上共同努力，並非是中國給予美方恩惠，也不是可以使美方在其他議題上讓步，而是在美中關係裡存在一些符合美國國家利益之處可以共同努力，但也有部份是美方極力反對的無法忍受行徑，「這就是我們今天與盟國合作，對中國對待新疆維吾爾族做出制裁措施」的原因。

在沙利文接受MSNBC訪問前不久，美國國務院與財政部發佈對中國的最新一波制裁，援引《全球馬格尼茨基人權法案》制裁新疆生產建設兵團黨委書記王君正、新疆維吾爾自治區公安廳廳長陳明國。歐盟、英國、加拿大同日也先後以侵犯人權為由，通過制裁陳明國、王君正、新疆自治區黨委常委王明山、前新疆自治區人大常委會副主任朱海侖及新疆生產建設兵團公安局。

對於制裁的效力，沙利文表示，不認為任何特定制裁是政策的全貌，但卻是整體戰略的一部分，並且是和其他工具結合使用的重要工具，可以發出明確訊息表達反對中國採取的政策，也讓中國承擔一定代價，尤其是對那些對中國公民進行廣泛鎮壓與殘酷對待的個人或實體。

在被問到面對楊潔篪以中文滔滔不絕地發表演說時，他有何想法時，沙利文表示，曾聽說過「那又怎麼說」（whataboutism），這是古早時候使用的老戲碼，以前曾使用過，「當時不起作用，現在也起不了作用」。

所謂的「那又怎麼說」指的是前蘇聯在冷戰時期使用的政治宣傳技巧，每當面對批評時，蘇聯就會以「那又怎麼說」（What about..）作為回應，刻意轉移焦點反駁對手質疑。

沙利文指出，美中的一大區別在於，中國無法在面對批評時，不拘押、噤聲，甚至殺害這些批評者；而建基於憲法的美國則是面對挑戰、克服挑戰，並努力成為一個更完美的聯邦。

白宮：美評估未來對華措施

另外，美國白宮表示，經過美、中高層官員上周在阿拉斯加的會談後，以及周一宣佈就新疆人權問題對對中國制裁後，美方正在評估接下來對中國的措施。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）在簡報中對記者說，美國並不排除對中國採取任何進一步行動的可能性，同時美國依然憂心新疆的人權問題。她說「我們依然嚴重關切中國對新疆維吾爾人犯下的人道和種族滅絕罪行」，並說該問題在阿拉斯加會談以及美、中雙方領導人拜登和習近平不久前電話交談中都曾提出過。

普薩基被記者追問未來的制裁措施時，不排除任何可能性。她說：「我們將與世界各盟友密切配合，評估接下來的適當措施。」

MSNBC／路透社

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