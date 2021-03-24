誤控新聞集團內有性騷擾問題 澳洲總理道歉

澳洲政府面臨多宗性醜聞及性侵指控，總理莫里森（Scott Morrison）昨日舉行記者會上，痛斥事件「惡心及可恥」。但當被記者問及他是否「飯碗不保」時，莫里森卻聲稱澳洲新聞集團（News Corp）內部亦存在性騷擾問題，不過他事後承認指控失實，並公開道歉。

在周二記者會上，澳洲新聞集團《澳洲天空新聞》記者向莫里森提問，指在他管治下政府出現性侵風波，其總理一職是否面臨危機。莫里森反指該傳媒公司也正處理一宗女職員提出的性騷擾投訴，聲稱一名女職員在女廁遭性騷擾。

澳洲新聞集團（News Corp.）執行主席米勒（Michael Miller）當天就直指莫里森指控失實，公司並無收到投訴，周三更以頭版報道炮轟總理。莫里森周二稍後透過Facebook發文承認做錯及意氣用事，「當刻的情緒並不是藉口」。

分析認為當地女性憤怒的是，對於女職員指控被性侵一事，當局似乎當成政治問題而非刑事罪行。福林德斯大學（Flinders University）政治科學教授曼寧（Haydon Manning）指，選民欣賞政治領袖認錯和道歉，但莫里森的失實指控「破壞了他嘗試完成的事」。

內坦亞胡宣告大選勝利

以色列周二舉行兩年內第四次大選，總理內坦亞胡（Benjamin Netanyahu）周三早上宣告大選勝利。但根據目前已點算的87%票數，預計內坦亞胡的聯盟只能取得國會120席中的59席，令以色列繼續陷入政治僵局，他或要拉攏極右派的政治聯盟才能掌控國會多數。

根據以色列三大廣播公司的票站民調，預測內坦亞胡領導的右翼聯合黨（Likud）可成為國會第一大黨，取得31席。如果再加上聯合黨的鷹派、宗教盟友，親內坦亞胡勢力控制的席次，將超過50席。

不過尼坦亞胡要組成政府，仍需與被稱為「宗教錫安主義」（Religious Zionism）的新極右派聯盟合作，民調預測該聯盟可獲6至7席。該聯盟由前交通部長斯莫特里希（Bezalel Smotrich）領導，其盟友格維爾（Itamar Ben-Gvir）支持驅逐對以色列不夠忠誠的阿拉伯人。

日廣告台詞指爭取性別平等「很過時」惹反響

日本東京奧運及殘奧組織委員會主席森喜朗因言論歧視女性，受輿論批評而下台，喚起日本公眾對性別平等的關注。事隔一個多月，一個電視廣告再度掀起爭議，皆因廣告中一名女性說出用口號爭取性別平等很過時的對白，惹來網民反感。播出廣告的朝日電視台已將廣告下架。

該廣告於周一播出，原意是宣傳一輯晚間新聞節目，一名女性以閒聊形式對鏡頭說︰「當你看到一些政客就像用口號爭取性別平等時，感覺很過時，你不覺得嗎？」廣告一播出後引起熱議，不少網民炮轟廣告製作者找女性說出「性別平等已過時」的台詞，應感到羞恥。

朝日電視台周三發聲明解釋，廣告原意是打算表達比起只用口說，更是時候作出實質的行動追求性別平等，但亦對受冒犯的人道歉。

美聯社／路透社／英國《衞報》／耶路撒冷郵報／《以色列時報》

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